Чому люфа не така корисна, як ми думали та чим можна її замінити

Немає нічого приємнішого, ніж прийняти теплу ванну чи душ після напруженого дня. У ванній кімнаті завжди є улюблені засоби для догляду за шкірою, проте один аксесуар може більше зашкодити, ніж принести користь — і це люфа.

Видання Real Simple розповіло, чому люфа може бути не найкращим засобом для миття тіла та які альтернативи варто використовувати.

Чому люфа може бути шкідливою

Справжня натуральна люфа — це висушена тропічна губка, яку використовують для відлущування та очищення шкіри. Водночас популярні синтетичні аналоги виготовляють із пластику. Хоча люфи стали широко використовуваними ще на початку XX століття, сьогодні дерматологи застерігають щодо їхнього впливу на шкіру.

Одна з головних причин, чому варто відмовитися від люфи, — її гігієнічність. Завдяки своїй пористій структурі вона стає ідеальним середовищем для розмноження бактерій, плісняви та накопичення мікрочастинок бруду та відмерлих клітин шкіри. Особливо це небезпечно за наявності подряпин або мікропорізів на тілі, адже бактерії можуть потрапити у відкриті рани та спричиняти виникнення інфекції.

Крім того, використання люфи не надто екологічне, оскільки натуральні губки швидко зношуються та потребують заміни кожні два тижні, а синтетичні варіанти сприяють утворенню пластикового сміття.

Як доглядати за люфою

Якщо все ж немає бажання розлучатися з улюбленим засобом, варто дотримуватись кількох правил догляду:

Ретельне очищення після кожного використання : промивати під гарячою водою та залишати висихати у добре провітрюваному приміщенні.

: промивати під гарячою водою та залишати висихати у добре провітрюваному приміщенні. Дезінфекція : раз на тиждень замочувати у розчині оцту чи перекису водню, а також можна прокип’ятити.

: раз на тиждень замочувати у розчині оцту чи перекису водню, а також можна прокип’ятити. Часта заміна: натуральну люфу потрібно змінювати кожні два тижні, синтетичну — раз на кілька місяців.

Якісні альтернативи люфі

Якщо настав час відмовитися від люфи, існує кілька ефективних альтернатив:

Власні руки – найбезпечніший та природний спосіб очищення шкіри. Вони легко миються, не накопичують бактерій і не травмують епідерміс.

– найбезпечніший та природний спосіб очищення шкіри. Вони легко миються, не накопичують бактерій і не травмують епідерміс. М’яка щітка для тіла – забезпечує відлущування без надмірного подразнення. Важливо обирати щітки середньої м’якості та регулярно очищати їх.

– забезпечує відлущування без надмірного подразнення. Важливо обирати щітки середньої м’якості та регулярно очищати їх. Бавовняні чи муслінові рушники – добре відлущують, підходять навіть для чутливої шкіри та легко перуться після кожного використання.

– добре відлущують, підходять навіть для чутливої шкіри та легко перуться після кожного використання. Силіконові скраби – мають антисептичні властивості, легко миються та не накопичують мікробів. Гнучкі щетинки м’яко масажують шкіру, покращують її стан.

– мають антисептичні властивості, легко миються та не накопичують мікробів. Гнучкі щетинки м’яко масажують шкіру, покращують її стан. Відлущувальні гелі та мила-скраби – чудова альтернатива механічним засобам. Натуральні компоненти, такі як цукор, сіль або подрібнені кісточки фруктів, м’яко очищають і живлять шкіру.

Важливо пам’ятати, що ключ до чистої та здорової шкіри — не лише правильний вибір засобів, а й регулярний догляд за ними. Відмова від люфи на користь безпечніших та екологічніших методів допоможе уникнути небажаних проблем зі шкірою та покращити ритуал догляду за тілом.

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