Магія імбирного пряника: п'ять спецій, які допоможуть зберегти красу

Імбирні пряники не просто так вважаються класикою зимових свят. П'ять основних спецій різдвяної випічки — гвоздика, імбир, мускатний горіх, кориця і запашний перець — не тільки створюють теплу, заспокійливу атмосферу в будинку, а й чудово підходять для домашнього догляду за шкірою та волоссям.

Гвоздика, імбир, мускатний горіх, кориця та запашний перець – спеції, які можна використовувати для домашніх засобів для догляду. Для яких процедур які спеції потрібно використовувати і як правильно це робити, розповіли в Womans world.

Гвоздика допоможе зменшити темні кола під очима

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Унікальні сполуки гвоздики вбираються в шкіру, покращуючи кровообіг, видаляючи рідини, які накопичуються під очима та викликають темні кола.

Як використовувати

Покладіть 2 заварені охолоджені чайні пакетики з гвоздикою на заплющені очі на 10 хвилин, потім зніміть та промийте очі.

Імбир допоможе зменшити друге підборіддя

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Імбирний гінгерол стимулює лімфатичну систему, виштовхуючи зайву воду та захоплені токсини, які підкреслюють друге підборіддя.

Як використовувати

Змішайте по 1 столовій ложці порошку імбиру та кокосової олії. Нанесіть на шию під підборіддям, залиште, змийте через 5 хвилин.

Мускатний горіх допоможе прибрати зморшки

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Спеція містить невелику кількість вітаміну А, який стимулює вироблення колагену, допомагаючи зморшкуватій шкірі мати більш підтягнутий вигляд. Поєднання його з олією авокадо, що зволожує і підтягує шкіру, прискорює отримання результатів, миттєво роблячи шкіру більш здоровою і молодою загалом.

Як використовувати

Змішайте половину столової ложки меленого мускатного горіха та півтори столових ложки олії авокадо. Нанесіть суміш на зморшкувату шкіру. Залиште на 15 хвилин, перш ніж змити.

Кориця перешкоджає стоншенню волосся

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В'яжуча дія кориці руйнує фолікули накопичення, що закупорюються, і прискорює приплив крові до шкіри голови, сприяючи здоровому зростанню волосся. Щоб посилити ефект, додайте оливкову олію, що зміцнює пасма, і зволожувальний мед для волосся.

Як використовувати

Змішайте 5 столових ложок оливкової олії та 3 столові ложки меду. Поставте в мікрохвильову піч на 10 секунд, потім додайте 1 чайну ложку кориці. Втирати у шкіру голови протягом 1 хвилини, змити через 10 хвилин. Перед використанням перевірте реакцію шкіри, оскільки кориця може викликати роздратування.

Запашний перець допомагає зняти набряки ніг

Протизапальні засоби у запашному перці можуть швидко зменшити набряк ніг. Для досягнення найкращих результатів поєднуйтесь із теплою водою. Він відкриває пори, завдяки чому антинабрякові інгредієнти краще проникають у шкіру.

Як використовувати

Наповніть тазик теплою водою і додайте 10 крапель ефірної олії запашного перцю. Опустіть ноги у воду з олією на 10 хвилин.

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