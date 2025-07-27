Макіяж 40+: чому з віком що менше косметики, то краще / © Credits

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У таких випадках головне — не боятися змінити підхід. Візажист і автор популярного б’юті-блогу mister.makeupartist поділився порадами, як із мінімумом засобів досягти максимального ефекту без важкого шару косметики чи зайвого блиску.

З роками шкіра стає тоншою, з’являється текстура, а надмірна кількість продуктів починає «осідати» у зморшках, візуально додавати років. Тому головна мета макіяжу — не замаскувати, а підкреслити структуру та свіжість.

Замість окремо наносити праймер, тон, консилер і пудру, оберіть універсальний продукт — наприклад, кремовий тон-консилер. Він м’яко вирівнює колір обличчя, не створює відчуття маски. Важливо підібрати відтінок, який пасує до шиї чи грудної клітки, не надто світлий, щоб не виглядати тьмяно та не надто темний.

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Світло, структура та легкість

Сучасна косметика дозволяє створювати ефект «другої шкіри». Кремові текстури легко розтушовуються, не забиваються у пори та додають природного осяяння. Наприклад, якщо ви боялися користуватися бронзером через страх «переборщити», сьогодні є продукти, які буквально зливаються зі шкірою, бо м’які, мов масло. Вони додають теплоти обличчю без ефекту штучності.

Так само й рум’яна, найкраще обирати кремові, з легким шимером. Їх можна наносити трохи вище звичного рівня, ближче до скронь, щоб візуально підтягнути обличчя. Такі рум’яна «живуть» довше протягом дня та мають вигляд природного рум’янцю. До того ж їх легко підправити, навіть якщо ви весь день у русі, просто киньте до косметички.

Мінімум, який працює на максимум

Мабуть, найбільше змін у макіяжі жінки помічають у зоні очей. Тіні скочуються у складку, лайнер має занадто графічний вигляд, а яскравий макіяж «тягне» овал обличчя донизу. Щоб уникнути цього, спробуйте однорідний моновідтінок тіней з легкою текстурою, яку можна нанести навіть пальцем.

Це не тільки швидко, це підкреслює природну глибину очей, приховує капіляри чи синяву на повіках і візуально «підіймає» погляд. Сучасні кремові тіні не скочуються, залишаються на місці увесь день і мають дуже акуратний вигляд.

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Що варто пам’ятати під час вибору засобів після 40 років

Обирайте легкі текстури, наприклад, кремові тональні основи, рум’яна, хайлайтери.

Уникайте матової, щільної пудри, вона додає років.

Звертайте увагу на багатофункціональні продукти, вони економлять час і простір у косметичці.

Кольори обирайте м’які, природні, наприклад, теплі рожеві, персикові, приглушені коралові.

Не відмовляйтесь від блиску, просто робіть його делікатним, хайлайтер на вилицях, блиск на губах чи легкий перламутр на очах може зробити обличчя «живим».

Макіяж після 40 років — це не про жорсткі правила чи «омолоджувальні трюки». Це про свободу, про розуміння власних рис і насолоду від себе. Не потрібно повністю змінювати себе, досить просто знайти баланс між легкістю, кольором і структурою. Як зазначає візажист, найкращий макіяж — той, який дарує впевненість і дозволяє бути собою. І головне, ви не повинні молодитися, адже краса — це не про вік, а про відчуття себе у ньому.