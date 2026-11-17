Макіяж із крижаним сяйвом / © Credits

Реклама

Цієї зими мода пропонує не просто зігріватися теплими відтінками, а й додавати образам трохи крижаного шику. Поки за вікном з’являється іній, на подіумах, червоних доріжках і у соціальних мережах повертається один із найностальгійніших б’юті-трендів — крижаний макіяж або макіяж із перламутровим, немов замороженим, сяйвом, про це розповіло видання HELLO!

Його вже можна помітити в образах знаменитостей, а косметичні бренди знову звертають увагу на перламутрові помади, металеві тіні та сяйливі текстури. Зокрема, у центр уваги повертаються культові «Морозні» помади та головна новина полягає у тому, що крижаний макіяж більше не означає суцільний шар сріблястого блиску.

Реклама

Не Брітні Спірс, а сучасна крижана королева

Як пояснює візажистка Карлі Аттінг, перламутрові текстури традиційно стають популярними напередодні свят. Проте цього сезону головним акцентом несподівано стали губи.

Реклама

Якщо на початку 2000-х модниці обирали холодні рожеві, блакитні та сріблясті відтінки, то тепер тренд набув драматичнішого характеру. У центрі уваги — глибокі, приглушені кольори, делікатний перламутр і продумане поєднання матових та сяйливих текстур.

Це своєрідна б’юті-відповідь на втому від нескінченних теплих нюдових відтінків. Після епохи карамельних, кавових і вершкових образів хочеться чогось свіжого, виразного та трохи футуристичного.

Головні хитрики макіяжу

Перламутрові губи з чітким контуром . Забудьте про суцільний білий шиммер, який був популярним у нульових. Сучасний варіант передбачає поєднання сяйливої помади чи блиску з матовим олівцем трохи темнішого відтінку. Контур додає губам виразності, а перламутр — візуального об’єму.

Крижані тіні з матовою глибиною . Замість того щоб покривати всю повіку сріблястим кольором, нанесіть сяйливі тіні на рухому частину повіки, а складку підкресліть матовим відтінком. Такий контраст робить погляд виразнішим і додає макіяжу професійного звучання.

Делікатне сяйво на вилицях. Перламутровий хайлайтер допоможе освіжити обличчя та надати шкірі ефекту природного підсвічування. Головне — не перевантажувати образ блиском, у сучасному макіяжі акцент має бути продуманим.

Крижаний макіяж після 40, 50 і 60 років

Це одна з найприємніших новин сезону, бо вік не повинен бути обмеженням для сяйливих текстур. Секрет полягає у правильному виборі відтінку та формули.

Сучасні перламутрові засоби суттєво відрізняються від тих, які були популярними у 2001 році, замість великих блискіток вони пропонують делікатне, майже вологе сяйво. Такі текстури можуть візуально освіжити погляд і зробити губи повнішими.

Реклама

Важливо лише підібрати правильний відтінок. Холодні перлини та срібло створюють виразний крижаний ефект, тоді як шампань, рожеві, бронзові та багатовимірні переливи додають обличчю тепла й м’якості.

У 2026 році нам більше не потрібно обирати між матовим фінішем і блиском, стриманістю та ефектністю чи віком і модними експериментами. Достатньо одного делікатного перламутрового акценту, щоб додати образу магії зимового сяйва.

Новини партнерів

Новини партнерів