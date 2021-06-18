Максимальне зволоження: як підвищити рівень вологи в шкірі влітку

Як доглядати за обличчям влітку, щоб уникнути зневоднення, сухості, появи зморшок і гіперпігментації.

Простими і працюють порадами з догляду за шкірою поділилася лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Порада № 1: зволожувальний крем — вранці і ввечері

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Одна з головних функцій шкіри — терморегуляція, тобто контроль температури тіла. Влітку, за підвищення температури повітря, посилюється вироблення шкірного сала і поту. Кровоносні судини розширюються. Таким чином шкіра охолоджує наш організм зсередини. Водночас і шкіра, і організм потребують додаткового зволоження — легкого зволожувального крему і питної води.

Якщо ви думаєте, що під шаром крему шкірі буде складно дихати, то це не так. Підберіть крем-флюїд або крем-гель, який швидко вбирається і не залишає на епідермісі липкості. Це дозволить уникнути трансепідермальної втрати вологи і зневоднення. За нестачі вологи порушується процес відлущування ороговілих клітин — сповільнюється процес клітинного оновлення. Закупорюються пори. З'являється сітка дрібних мімічних зморшок.

Порада № 2: використовуйте антиоксидантну сироватку

Антиоксидантна сироватка містить високу концентрацію активних зволожувальних і відновлювальних інгредієнтів. Її завдання — захищати клітини від пошкоджень сонячними променями і вільними радикалами. Прискорювати регенераційні процеси. Знижувати запалення. Вільні радикали руйнують білкові структури, наприклад, волокна колагену. Ушкоджують ДНК клітин, молекули вуглеводів. Цей збиток організм відновлює за рахунок вітамінів, ферментів, мікроелементів, одержуваних з їжі і доглядової косметики.

До складу антиоксидантної сироватки може входити НУФ — натуральний зволожувальний фактор. Він складається з:

амінокислот;

іонів натрію, калію, кальцію, магнію, фосфату;

піроглутамінової кислоти і її солей;

молочної кислоти і її солей;

гліцерину;

гіалуронової кислоти;

пептидів;

сечовини;

уроканової, мурашиної, лимонної кислот.

Також антиоксидантна сироватка повинна містити екстракти та соки рослин, д-пантенол, ніацинамід, вітаміни групи В, вітамін Е. Вітамін С, який є одним із найсильніших антиоксидантів.

Порада № 3: полюбіть сонцезахисний крем

Сонцезахисний крем захищає клітини від ультрафіолетового пошкодження, а шкіру від зневоднення і сухості. Обиччя більше, ніж всі інші частини тіла, перебуває в контакті з сонцем від самого народження. По обличчю можна спостерігати фотостаріння.

В нашій шкірі є меланоцити — це клітини, що виробляють фарбувальний пігмент меланін. Як це відбувається?

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Коли ми лежимо на пляжі, в шкірі виробляється гормон проопіомеланокортину. Цей гормон активізує меланоцитстимулювальний гормон, який контролює роботу меланоцитів. Під час контакту з УФ-променями меланоцити починають активно виробляти меланін. Меланін поглинає промені, і на шкірі з'являється засмага. За тривалого впливу УФ-променів — гіперпігентація. Меланін не просто змінює забарвлення шкіри, а виконує функцію природного сонцезахисного фільтра. Поява засмаги — не що інше, як спроба захиститися від сонця.

Сонцезахисний крем відображає УФ-промені від рогового шару шкіри, але не перешкоджає виробленню вітаміну D і не знижує його рівень. Тому що немає такого крему, який блокує 100% УФ-променів.

Наносьте сонцезахисний крем на обличчя щільним шаром в обсязі 1,25 мл. Це приблизно 1/3 чайної ложки. Вимірювати потрібну кількість крему найпростіше за допомогою медичного шприца. Перебуваючи на пляжі, відновлюйте захист кожні 2-3 години і після купання.

Порада № 4: користуйтеся термальною водою

Термальна вода освіжає і додатково зволожує шкіру:

перед нанесенням макіяжу;

після зняття макіяжу;

протягом дня, якщо ви не нанесли на шкіру декоративну косметику.

Розпилюйте термальну воду на обличчя на відстані 10-15 см. Через 1-2 хвилини приберіть залишки засобу за допомогою сухої серветки. Якщо дочекатися повного всмоктування води, з'явиться стягнутість і сухість шкіри.

Наноситься термальна вода на попередньо очищену шкіру. Можна використовувати її перед нанесенням крему або антиоксидантної сироватки, одразу запечатуючи вологу зволожувальним засобом, після засмаги, використання альгінантної і тканинної маски.

У складі термальної води повинні бути присутніми мінерали — селен, цинк, калій, натрій — екстракти рослин, органічні солі.

Порада № 5: використовуйте зволожувальні і відновлювальні маски

Влітку використовуйте в догляді зволожувальні і відновлювальні маски з вітамінними комплексами в складі. Підійдуть денні та нічні — тканинні, гідрогелеві, альгінатні.

Використовуйте маски 1-2 рази на тиждень, поєднуючи їх із масажем із застосуванням гуаші або нефритового ролера.

Самі собою маски не поліпшать стан шкіри, але, якщо комбінувати їх з кремом, сироваткою і термальною водою, зволоження гарантовано. Для досягнення глибокого зволоження шкіри на рівні дерми застосовується мезотерапія, біоревіталізація, плазмотерапія, мікротоккова терапія, доглядові процедури із застосуванням альгінатних масок.

Зволожуйте свою шкіру правильно і будьте молоді!

Більше порад про красу і здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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