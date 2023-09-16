Масаж обличчя в домашніх умовах: правила та прийоми

Основне завдання масажу – розслабити м'язи обличчя й активізувати мікроциркуляцію шкіри. Виконуючи його, ви не повинні відчувати дискомфорт.

Самомасаж покращує мікроциркуляцію крові, усуває м'язовий гіпертонус, підвищує пружність шкіри, сприяє відтоку лімфатичної рідини. Якщо не лінуєтеся і робите його щодня, приділяєте собі 15-20 хвилин - за 3-6 тижнів ви побачите перші результати.

Про те, як правильно масажувати шкіру обличчя в домашніх умовах, докладно розповіла лікарка-дерматовенерологиня й косметологиня Ганна Кравчук.

Підготовка до масажу

Перед проведенням масажу обличчя необхідно очистити. У разі нормального та сухого типу шкіри ви можете вмитися водою кімнатної температури. Якщо у вас жирний або комбінований тип шкіри, використовуйте м'яку пінку, гель або мус для вмивання. Приділіть увагу завушній зоні і шиї.

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Опісля змийте засіб великою кількістю теплої води, щоб уникнути виникнення висипу або подразнення шкіри. У складі очисних пінок або гелів присутні агресивні косметичні компоненти, тому вони не повинні затримуватися на шкірі більш, ніж на 2-3 хвилини.

Після ретельного знежирення обов'язково тонізуйте епідерміс, щоб відновити гідроліпідний баланс. Рухайтеся від центру обличчя до периферії: від центру чола – до скронь, від щік до скроневої області тощо. Не забувайте тонізувати шкіру над верхньою губою і в завушній зоні. Але не тріть її, а дбайливо й не кваплячись промокніть ватним диском.

Розпочавши масаж обличчя, нанесіть на нього масажний засіб – косметичне масло за типом шкіри або маску на гелевій основі без сульфатів, парабенів і спирту в складі. Зволожувальний крем для масажу не підійде. Як правило, він ускладнить ковзання, тому ви не зможете пропрацювати всі зони обличчя як слід. Виняток – спеціальний масажний крем або крем-маска.

Масаж шиї

Основне завдання масажу – розслабити м'язи обличчя і активізувати мікроциркуляцію шкіри. Виконуючи його, ви не повинні відчувати дискомфорт.

Починати масаж я раджу із задньої поверхні шиї – від лінії росту волосся до сьомого шийного хребця. Щоб його знайти, нахиліть голову вперед і намацайте горбок, що виступає. Це і є ваш сьомий хребець.

Масажуйте цю зону круговими натискальними рухами. Для зручності правою рукою масажуйте ліву частину шиї і навпаки. Спускайтеся від лінії росту волосся до сьомого шийного хребця тричі з кожного боку.

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Потім рухами-щипками помасажуйте передпліччя. І "розтягніть" шкіру: зафіксуйте одну руку в кінці шиї, а долонею другої руки "проїдьтеся" до завушної зони. Руку від шкіри не відривайте.

Після цього зафіксуйте руки на ключицях, поклавши руку на руку. Підніміть підборіддя вгору, щоб напружити платизму - м'яз передній поверхні шиї. Ви повинні відчути натягування і легке печіння в області шиї. Якщо вам складно зорієнтуватися, висуньте нижню щелепу вперед орієнтовно на 1 див.

Також приділіть увагу бічним поверхням шиї – нахиляйте голову вліво і вправо на 45 градусів, по черзі напружуючи м'язи. Витягуйте шию повільно – не різко, щоб не потягнути м'язи.

Окремо промасажуйте шкіру голови – передню і задню частину, задіявши пальці обох рук. Руху – точкові, кругові. Спочатку зафіксуйте пальці, а потім починайте круговими рухами масажувати шкіру, дозволяючи їй трохи зміщуватися. Ця вправа активізує лімфоток, мікроциркуляцію, знімає затискачі.

Масаж шиї виконується на сухій, але очищеній шкірі.

Масаж обличчя

Масаж обличчя можна почати з роботи з областю вилиць. Для цього поверніть долоню зворотнім боком й проведіть нею до нижнього краю вилиць від підборіддя до мочки вуха, опускаючись до бічної поверхні шиї. Тканини обличчя повинні трохи підійматися в області щік. Намагайтеся не здерти шкіру з обличчя, але і не жалійте себе.

Після цього подушечками пальців обережно масажуйте епідерміс, піднімаючись від підборіддя до крил носа. Рухи – кругові, втискальні. Спочатку приділяйте увагу одному боку обличчя, потім другому. Повторіть вправу 2-3 рази з кожного боку.

Також обов'язково помасажуйте міжбрівну зону. Для цього за допомогою вказівних пальців обох рук створіть "гачки", зафіксуйте їх на початку брів і проводьте до хвостика брів 5-7 разів. Гаки від поверхні епідермісу не відривайте, вони повинні ковзати ним.

Ще одна вправа для підняття брів. Зафіксуйте вказівний, середній і безіменний пальці на підборідді, а потім проведіть ними вгору до брови, обминаючи крило носа. Проводьте внизу брівної дуги, піднімаючи брови вгору. Пальці від шкіри не відривайте, опускайтеся до бічної частини шиї через вушну зону.

Не забувайте масажувати шкіру над верхньою губою – це профілактика появи кісетних зморшок. Рухи – кругові, натискальні. Мають бути залучені вказівні, середні і безіменні пальці.

Протипоказання

Не можна проводити масаж обличчя в домашніх умовах у разі:

наявності герпесу, грибкових та інших захворювань шкіри;

екземи, акне, алергічних дерматитів у період загострення;

наявності на епідермісі ран, подряпин, саден;

онкологічних захворювань;

хвороб крові, підвищеного внутрішньочерепного тиску;

у разі наявності на обличчі множинних та/ або великих родимок;

ГРВІ та будь-яких гострих запальних процесів;

загострення хронічних захворювань внутрішніх органів;

індивідуальної нестерпності масажних процедур.

Також забороняється проводити масаж одразу після проведення пілінгу, шліфування, дермобразій та інших професійних процедур, пов'язаних з тимчасовим контрольованим пошкодженням шкіри.

Робимо висновки

Вправ для обличчя існує чимало. Ви можете застосовувати різні, рухаючись за масажними лініями. Але не забувайте, що масаж може дати позитивний результат, якщо робити його хоча б 2-3 рази на тиждень. Ідеально – щодня. І, звісно ж, не забувайте, що масаж має бути комплексним. Приділяючи увагу одній зоні, не слід забувати приділяти уваги всьому обличчю.

Якщо ви боїтеся помилитися, виконуючи масажні вправи, пам'ятайте: краще масажувати шкіру не зовсім ідеально, ніж не масажувати її зовсім.

Любіть себе і свою шкіру!

Більше порад про красу і здоров'я читайте на сторінці Анни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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