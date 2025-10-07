Маска з крижаною водою для обличчя: чи справді працює популярний тренд із TikTok / © Credits

Мільйони користувачів цієї соц. мережі занурюють обличчя у крижану воду та говорять про ефект «мінус п’ять років» і миттєвий тонус шкіри. Але чи справді це працює та, чи безпечно повторювати цей бʼюті-трюк вдома розповіло видання Real Simple.

Що таке «ice water facial» і як його правильно робити

Тренд, який став вірусним у TikTok, — це насправді сучасна версія старого доброго домашнього методу, яким колись користувалися актриси Голлівуду, щоб «розбудити» шкіру перед зніманнями.

Як його робити:

Наповніть чисту миску прохолодною водою (не крижаною!) та додайте кілька кубиків льоду. Занурте обличчя на 10–15 секунд, потім зробіть паузу та повторіть кілька разів. Після процедури акуратно промокніть шкіру рушником і обов’язково нанесіть зволожувальний крем.

Головне правило — не перестаратися. Достатньо проводити таку процедуру 2–3 рази на тиждень, щоб побачити результат і не пересушувати шкіру.

Кому цей метод не підходить

Не вся шкіра любить холод. Якщо у вас чутлива шкіра, купероз, рожеві вугри (розацеа) чи екзема, краще утриматися від цієї «процедури». Різке охолодження може погіршити стан судин і викликати подразнення.

Також не варто робити «льодяні ванни» людям, схильним до холодової кропив’янки — реакції, коли на шкірі з’являються висипання через низьку температуру.

Переваги методу з крижаною водою

Попри ризики, «ice facial» має кілька цілком доведених переваг і не лише для зовнішнього вигляду.

Зменшує набряки. Холод звужує судини та зменшує приплив рідини до тканин, тому шкіра стає менш «пухкою», особливо навколо очей.

Звужує пори (тимчасово). Після охолодження пори здаються меншими, а текстура шкіри — гладкішою. Але ефект триває лише кілька годин.

Заспокоює запалення. Холодна вода може тимчасово зменшити почервоніння та запалення, а це особливо помітно за висипань. Це швидка допомога перед важливою подією, але не заміна лікування.

Покращує колір обличчя. Коли після холоду шкіра зігрівається, судини розширюються, активізується кровообіг і обличчя набуває природного рожевого сяйва.

Допомагає заспокоїтись. Так, це не лише про бʼюті рутину. Крижана вода активує «diving reflex» — рефлекс занурення, який сповільнює серцебиття та знижує рівень стресу. Тож кілька секунд у холодній воді можуть подарувати відчуття спокою та ясності.

Увага, це не чарівний засіб

Ефект короткочасний та не може замінити професійний догляд або регулярні процедури. Після безсонної ночі чи перед важливою подією — чудовий експрес-спосіб освіжити шкіру. Але очікувати «ліфтинг-ефекту» не варто.

Як зробити процедуру ефективнішою

Додайте у воду скибочки огірка чи пелюстки троянди — це заспокоїть шкіру.

Перед процедурою обов’язково очистьте обличчя.

Після — нанесіть гідратовану сироватку чи крем із гіалуроновою кислотою, щоб «закріпити» вологу.

Якщо не хочете занурювати обличчя, просто протирайте шкіру кубиком льоду, обгорненим у серветку.

Маска з крижаною водою — це простий, дешевий та цілком безпечний спосіб освіжити обличчя, якщо дотримуватись міри. Вона справді зменшує набряки, додає блиску шкірі та допомагає «прокинутися», але не замінить кремів, сироваток і дерматологічного догляду.

Тож якщо вам цікаво спробувати тренд, запасіться мискою, льодом, гарним настроєм і дозвольте своїй шкірі прокинутись із королівським сяйвом.