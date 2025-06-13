Маски для обличчя / © Credits

Реклама

Своїми порадами щодо користування масками для обличчя поділилася косметологиня Тетяна Мачуха.

Маска як інтенсивна допомога, а не панацея

Косметологиня пояснила, що маски це не базовий, а допоміжний елемент догляду. Вона не замінить крем, очищення чи SPF. Але у правильному контексті вона може стати швидкою відповіддю на потребу шкіри: заспокоїти, зволожити, зняти подразнення чи освітлити тон.

На що звертати увагу: не бренд, а компоненти

Ефективність маски визначається не етикеткою, а складом. Ідеально — коли ви підбираєте її за симптомами шкіри, а не за типом.

Реклама

Зневоднана шкіра — шукайте гіалуронову кислоту (низькомолекулярну), бетаїн, пантенол.

Жирність, висипання — допоможуть цинк, сірка, саліцилова кислота, глина, але з обережністю на чутливу шкіру.

Пігментація, тьмяний тон — ефективні ніацинамід, альфа-арбутин, ферулова кислота, ферменти (ензими).

Зі слів експертки, шкіра часто відгукується не на дорогу формулу, а на точне попадання у проблему. Наприклад, маска з цинком може зробити більше, ніж три коштовні баночки без нього.

Що не працює (але має ефектний вигляд)

Більшість тканинних масок створюють тимчасовий ефект сяйва — через гліцерин або легкі силікони, які утримують вологу на поверхні шкіри. Це не шкідливо, але й не лікує.

Маска, яка миттєво дає ефект свіжості — це як макіяж без тону. Краще, ніж нічого, але не варто на це розраховувати в довгостроковій перспективі.

Як використовувати

Маску для обличчя варто використовувати 1–2 рази на тиждень. Важливо пам’ятати, що вона не наноситься «просто так» — обов’язково має передувати базовий догляд.

Реклама

Перед маскою шкіру потрібно ретельно очистити — бажано засобом, який не порушує її ліпідного бар’єру. Далі — тонізація, яка нормалізує pH та готує шкіру до глибшого проникнення активних речовин.

У випадку з масками, що зволожують або заспокоюють, іноді косметологиня радить наносити їх до сироватки, аби після маски закріпити результат активним концентратом. Але є й винятки: деякі професійні формули вимагають нанесення на «чисту» шкіру без тоніка — про це завжди слід читати в інструкції або уточнювати у фахівця.

Маска — не чарівна паличка, але хороший інструмент, якщо знати, навіщо її наносити. Замість обирати «найпопулярнішу», варто запитати: яка в мене проблема — і які компоненти її вирішують?