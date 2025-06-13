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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Косметологія
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
2 хв

Маски для обличчя: що вони справді можуть, а де — просто маркетинг

Маски для обличчя — один з найпопулярніших етапів домашнього догляду. Бренди обіцяють «зволожити за 15 хвилин», «прибрати сліди втоми» або навіть «підтягнути овал обличчя». Та чи справді вони працюють і в яких випадках?

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Маски для обличчя

Маски для обличчя / © Credits

Своїми порадами щодо користування масками для обличчя поділилася косметологиня Тетяна Мачуха.

Маска як інтенсивна допомога, а не панацея

Косметологиня пояснила, що маски це не базовий, а допоміжний елемент догляду. Вона не замінить крем, очищення чи SPF. Але у правильному контексті вона може стати швидкою відповіддю на потребу шкіри: заспокоїти, зволожити, зняти подразнення чи освітлити тон.

На що звертати увагу: не бренд, а компоненти

Ефективність маски визначається не етикеткою, а складом. Ідеально — коли ви підбираєте її за симптомами шкіри, а не за типом.

  • Зневоднана шкіра — шукайте гіалуронову кислоту (низькомолекулярну), бетаїн, пантенол.

  • Жирність, висипання — допоможуть цинк, сірка, саліцилова кислота, глина, але з обережністю на чутливу шкіру.

  • Пігментація, тьмяний тон — ефективні ніацинамід, альфа-арбутин, ферулова кислота, ферменти (ензими).

Зі слів експертки, шкіра часто відгукується не на дорогу формулу, а на точне попадання у проблему. Наприклад, маска з цинком може зробити більше, ніж три коштовні баночки без нього.

Що не працює (але має ефектний вигляд)

Більшість тканинних масок створюють тимчасовий ефект сяйва — через гліцерин або легкі силікони, які утримують вологу на поверхні шкіри. Це не шкідливо, але й не лікує.

Маска, яка миттєво дає ефект свіжості — це як макіяж без тону. Краще, ніж нічого, але не варто на це розраховувати в довгостроковій перспективі.

Як використовувати

Маску для обличчя варто використовувати 1–2 рази на тиждень. Важливо пам’ятати, що вона не наноситься «просто так» — обов’язково має передувати базовий догляд.

Перед маскою шкіру потрібно ретельно очистити — бажано засобом, який не порушує її ліпідного бар’єру. Далі — тонізація, яка нормалізує pH та готує шкіру до глибшого проникнення активних речовин.

У випадку з масками, що зволожують або заспокоюють, іноді косметологиня радить наносити їх до сироватки, аби після маски закріпити результат активним концентратом. Але є й винятки: деякі професійні формули вимагають нанесення на «чисту» шкіру без тоніка — про це завжди слід читати в інструкції або уточнювати у фахівця.

Маска — не чарівна паличка, але хороший інструмент, якщо знати, навіщо її наносити. Замість обирати «найпопулярнішу», варто запитати: яка в мене проблема — і які компоненти її вирішують?

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