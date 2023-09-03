Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ми робимо це щодня: 5 поширених помилок у догляді за шкірою, які призводять до прищів

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ми робимо це щодня: 5 поширених помилок у догляді за шкірою, які призводять до прищів

5 поширених помилок у догляді за шкірою, які ведуть до прищів / Фото: Credits

Щоденний догляд за шкірою включає вмивання та нанесення крему. Здавалося б, що з цього можна зробити неправильно, але насправді багато хто з нас робить водночас п'ять серйозних помилок.

Виявляється, більшість із нас, доглядаючи свою шкіру, щодня роблять грубі помилки, які призводять до появи прищів і передчасного старіння.

Які найпоширеніші помилки у догляді за шкірою ми робимо щодня, розповіла експертка зі шкіри Ізі Чен.

Не витирайте обличчя рушником

Якщо ви не перете рушник щодня, не витирайте ним обличчя, тому що в ньому накопичуються бактерії та мікроби, які можуть призвести до акне.

Натомість ви можете або дати обличчю висохнути на повітрі або промокнути його одноразовою серветкою.

Наносьте засоби для догляду за шкірою у правильному порядку

Ізі Чен підкреслила, що дуже важливо застосовувати продукти догляду в правильному порядку, щоб максимізувати їхню ефективність. Правильний порядок нанесення лосьйонів — від найтоншого до найгустішого.

Наносьте SPF не лише один раз на день

Недостатньо наносити SPF лише один раз на день, тому що його потрібно використовувати повторно кожні 2-3 години. На ринку представлено безліч сонцезахисних стіків, набагато простіше повторно наносити сонцезахисний крем протягом дня, не використовуючи пальці, а просто розбризкуючи його на обличчя.

Наносьте гіалуронову кислоту лише на вологу шкіру

Багато людей використовують гіалуронову кислоту неправильно, наносячи її безпосередньо на суху шкіру. Щоб гіалуронова кислота працювала належним чином, її потрібно наносити на вологу шкіру.

Не лізьте пальцями у банку з кремом

Багато хто грішить тим, що дістає крем з банки пальцями — правильний спосіб зробити банку з кремом накопичувачем мікробів і бактерій, що живуть на ваших пальцях. Не робіть так.

Більшість продуктів продаються з невеликою мірною ложкою, яку потрібно регулярно мити та сушити після використання. Натомість ви можете використовувати одноразову ватну паличку.

Читайте також:

Красива шкіра без макіяжу - поради від косметолога Наталії Бабцової

Красива шкіра без макіяжу - поради від косметолога Наталії Бабцової

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
12к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація