Ми робимо це щодня: 5 поширених помилок у догляді за шкірою, які призводять до прищів

Щоденний догляд за шкірою включає вмивання та нанесення крему. Здавалося б, що з цього можна зробити неправильно, але насправді багато хто з нас робить водночас п'ять серйозних помилок.

Виявляється, більшість із нас, доглядаючи свою шкіру, щодня роблять грубі помилки, які призводять до появи прищів і передчасного старіння.

Які найпоширеніші помилки у догляді за шкірою ми робимо щодня, розповіла експертка зі шкіри Ізі Чен.

Не витирайте обличчя рушником

Якщо ви не перете рушник щодня, не витирайте ним обличчя, тому що в ньому накопичуються бактерії та мікроби, які можуть призвести до акне.

Натомість ви можете або дати обличчю висохнути на повітрі або промокнути його одноразовою серветкою.

Наносьте засоби для догляду за шкірою у правильному порядку

Ізі Чен підкреслила, що дуже важливо застосовувати продукти догляду в правильному порядку, щоб максимізувати їхню ефективність. Правильний порядок нанесення лосьйонів — від найтоншого до найгустішого.

Наносьте SPF не лише один раз на день

Недостатньо наносити SPF лише один раз на день, тому що його потрібно використовувати повторно кожні 2-3 години. На ринку представлено безліч сонцезахисних стіків, набагато простіше повторно наносити сонцезахисний крем протягом дня, не використовуючи пальці, а просто розбризкуючи його на обличчя.

Наносьте гіалуронову кислоту лише на вологу шкіру

Багато людей використовують гіалуронову кислоту неправильно, наносячи її безпосередньо на суху шкіру. Щоб гіалуронова кислота працювала належним чином, її потрібно наносити на вологу шкіру.

Не лізьте пальцями у банку з кремом

Багато хто грішить тим, що дістає крем з банки пальцями — правильний спосіб зробити банку з кремом накопичувачем мікробів і бактерій, що живуть на ваших пальцях. Не робіть так.

Більшість продуктів продаються з невеликою мірною ложкою, яку потрібно регулярно мити та сушити після використання. Натомість ви можете використовувати одноразову ватну паличку.

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