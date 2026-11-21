Мінус 10 років без ін’єкцій: б’юті-хитрик із рум’янами, який сподобається жінкам після 50 років / © Credits

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Рум’яна знову виходять на перший план і цього сезону їм дозволено більше, ніж просто делікатно освіжити щоки. Новий б’юті-тренд «Яскравий рум’янець» або «Cheeky Flush» пропонує сміливо використовувати насичені рожеві, персикові та теракотові відтінки, щоб створювати виразний рум’янець із легким ліфтинг-ефектом.

За даними Pinterest, інтерес до такого макіяжу стрімко зростає, бо пошукові запити щодо рум’ян у відтінку пильної троянди збільшилися на 189%, теракотових — на 164%, а персикових — на 148%. Видання Hello! звернуло увагу на те, що ця тенденція вдало працює на зрілій шкірі.

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У чому секрет цього ефекту

Головна відмінність тренду — розташування рум’ян. Замість звичної техніки, коли засіб наносять на яблучка щік, колір розміщують трохи вище, уздовж вилиць, а потім розтушовують у напрямку скронь. Такий хитрик візуально витягує обличчя та створює ілюзію легкого підтягування.

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Візажистка Ліза Літтл, яка працює з зірками та часто створює макіяж для зрілої шкіри, називає рум’яна одним зі своїх улюблених способів повернути обличчю свіжість і сяйво. За її словами, саме високе нанесення допомагає досягти природного ефекту мініліфтингу.

Серед знаменитостей, які демонструють подібний макіяж, — Сара Джессіка Паркер, Трейсі Елліс Росс і Джуліанна Мур. Вони доводять, що виразний рум’янець може стати головним акцентом образу, а складний контуринг для цього зовсім не потрібен.

Які рум’яна обрати після 50 років

Особливу увагу варто звернути на кремові текстури. На відміну від деяких пудрових засобів, які можуть підкреслювати сухість і дрібні зморшки, кремові рум’яна легше розподіляються по шкірі та створюють природне сяйво. Візажистка радить придивитися до теплих рожевих, персикових і ніжних ягідних відтінків. Вибір кольору залежить від підтону шкіри:

Теплий чи оливковий підтон: спробуйте сонячний персиковий чи насичений теракотовий.

Холодний чи нейтральний підтон: зверніть увагу на пильну троянду, рожево-лілові та ягідні відтінки.

Ще одна порада — починати з невеликої кількості продукту, поступово нашаровувати його до бажаної інтенсивності. Так легше контролювати результат і зберегти природний вигляд макіяжу.

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З віком не потрібно відмовлятися від яскравих кольорів або ховати обличчя за щільним контурингом. Навпаки, правильно підібрані рум’яна здатні освіжити образ, додати шкірі сяйва та візуально підкреслити вилиці. Тож діставайте улюблений кремовий відтінок і не бійтеся наносити його трохи вище, ніж звикли.

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