Нанонапилення брів

Сьогодні на перший план виходить нанонапилення — техніка, яку вже називають найделікатнішим і найнатуральним видом перманентного макіяжу брів, про це розповіло видання Womenʼs Health Magazine.

Її обирають ті, хто втомився щоранку малювати форму олівцем, але не хоче отримати занадто графічні, «намальовані» брови. Косметичні тату-майстри запевняють, що пудрові брови м’якші, легші та дають натуральний ефект. Але чи справді все так добре, як говорять, спробуємо розібратися.

Нанонапилення — це напівперманентний татуаж брів, який створює максимально природний ефект. На відміну від старих технік із чіткими темними лініями, тут майстер працює ультратонкою голкою, приблизно 0,30–0,35 мм, і буквально «вкладає» пігмент у шкіру крихітними точками.

У результаті з’являються тонкі волоскові штрихи, які імітують натуральний ріст брів без жорстких контурів, надто темного кольору та ефекту «намальованого маркером» обличчя.

Косметична тату-майстриня Алекса Ніка пояснює популярність нанонапилення дуже просто: сьогодні всі хочуть мати не «зроблений», а природний вигляд. І саме тому воно поступово витісняє мікроблейдинг.

Різниця між мікроблейдингом і нанонапилення

Щоб зрозуміти феномен нанонапилення, варто порівняти його з найпопулярнішими техніками минулих років.

Мікроблейдинг . Під час мікроблейдингу майстер вручну прорізає шкіру лезом із кількох мікроголок і створює імітацію волосків. Метод дає чіткий результат, але підходить далеко не всім. Жирна шкіра може «розмивати» пігмент, а чутлива чи тонка реагувати подразненням, кровотечею чи навіть рубцями.

Пудрові брови. Ця техніка створює ефект м’яко нафарбованих брів, ніби їх злегка припудрили тінями. Пігмент наноситься дрібними «пікселями», тому результат має м’якший вигляд.

Нанонапилення поєднують найкраще з обох технік, як от натуральні волоскові штрихи, делікатність пудрових брів, менше травмування шкіри та більше можливостей адаптації під різні типи зовнішності.

Нанонапилення — новий тренд

Максимально природний вигляд. Головний плюс у тому, що вони майже непомітні як татуаж. Брови мають густіший та акуратніший вигляд, але вони не перевантажують обличчя. Саме тому техніку полюбили прихильниці природної та натуральної краси.

Підходять майже всім типам шкіри. На відміну від мікроблейдингу, нанонапилення краще працює навіть на жирній чи чутливій шкірі. Через надтонку голку пігмент вводиться дуже поверхнево, а шкіра травмується мінімально.

Можна робити якщо у вас рідкі брови . Техніка дозволяє буквально «відновити» брови, навіть якщо волосків майже немає. Саме тому нанонапилення часто обирають люди з алопецією чи ті, хто проходить хімієтерапію.

Процедура майже безболісна. Більшість клієнтів описують відчуття як легке поколювання. Деякі навіть засинають під час процедури.

Нюанси

Дуже жорсткі волоски. Надтонкі промальовані штрихи можуть просто «загубитися» серед густих і грубих натуральних брів. У такому випадку майстри радять комбіновані техніки або пудрове нанесення.

Якщо у вас темна шкіра. Нанонапилення можна робити людям із будь-яким тоном шкіри, але важливо знайти майстра, який має досвід роботи саме з різними фототипами. Інакше з часом пігмент може піти у сірий, зелений чи синюватий підтон.

Це дорого. Вартість досить велика і це без урахування корекцій.

Найбільший ризик

Відомий бровист Дамон Робертс, який працював із Бейонесе, Ріаною та Мадоною, говорить про проблему, про яку рідко говорять у соцмережах, а само жаль після процедури.

Бо нанонапилення — це все-таки татуювання, Навіть якщо пігмент із часом блідне, він не зникає повністю. А бʼюті-тренди змінюються швидше, ніж будь-коли, наприклад, у 90-х усі вискубували брови «у ниточку», у 2010-х носили Instagram-брови, а зараз у моді натурально об’ємні брови.

Тож те, що здається ідеальним сьогодні, через кілька років може мати застарілий вигляд.

Ризики для здоров’я

Хоча процедура вважається доволі безпечною, ризики все ж існують.

Рубці . Можуть виникнути, якщо майстер працює занадто глибоко чи надто сильно натискає на шкіру.

Інфекції . Як і будь-яке пошкодження шкіри, нанонапилення потребує стерильності. Саме тому важливо перевіряти сертифікацію майстра, читати відгуки, дивитися фото загоєних робіт і звертати увагу на чистоту студії.

Хронічні захворювання шкіри. За екземи, псоріазу чи розацеа процедуру потрібно погоджувати дуже обережно, вона може спровокувати загострення.

Діабет. Через повільніше загоєння шкіри людям із діабетом часто потрібен дозвіл лікаря.

Як проходить процедура

Процес зазвичай складається з двох візитів.

Перший візит

Майстер:

аналізує форму обличчя

обговорює референси

створює «карту» брів

промальовує форму олівцем

лише після погодження починає татуювання

У середньому процедура триває кілька годин.

Другий візит

Через 10–12 тижнів роблять корекцію:

додають пігмент

вирівнюють форму

допрацьовують ділянки, які нерівномірно загоїлися

Догляд

Перші 10–14 днів — ключові.

До процедури

уникати ретинолу

не робити ботокс і філери мінімум 2 тижні

не засмагати

не вискубувати брови

не вживати алкоголь

уникати препаратів, які розріджують кров.

Після процедури

Не можна:

активно мочити брови

ходити у сауну

плавати

сильно пітніти

засмагати

Майстри також радять використовувати спеціальні загоювальні бальзами.

Як довго тримається результат

У середньому процедуру роблять раз на 2–4 роки. Але все залежить від типу шкіри, сонячного впливу, догляду, якості пігменту та індивідуального метаболізму.

Нанонапилення — це не просто бʼюті-процедура, а довгострокове рішення. Вони дійсно можуть зробити обличчя виразнішим, заощадити час і подарувати відчуття «зібраного» вигляду без макіяжу. Але водночас це татуювання, яке потребує дуже усвідомленого підходу.

Головне правило просте — не поспішати. Обирати не тренд, а те, що справді пасує саме вам. І шукати не просто популярного майстра з Instagram, а фахівця, який розуміє анатомію, колір, типи шкіри та працює максимально делікатно.

