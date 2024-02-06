Натуральний ботокс: блогерка розповіла, як зробити антивіковий крем зі звичайних продуктів

Домашня косметика може бути не менш ефективною, ніж деякі дорогі процедури у салонах краси.

Блогерка Расою Гар із Luna у своїх домашніх кремах для обличчя використовує лише натуральні інгредієнти.

В одному з її продуктів вона використовує інгредієнт із продуктового магазину — петрушку — яка, за її словами, є натуральним колагеном.

Блогерка стверджує, що крем, приготований за її рецептом, прибирає зморшки навколо очей, чола і шиї. Петрушка стимулює вироблення колагену в шкірі, каже блогерка, вона видаляє темні плями та ластовиння, а також пігментацію.

Щоб приготувати крем, вам також потрібно буде нарізати кілька листків алое, щоб витягти звідти гель. Алое, за словами авторки рецепта, містить бета-каротин, вітаміни С та Е, які зменшують зморшки.

Рецепт домашнього антивікового крему

Інгредієнти:

Пів пучка петрушки, дрібно нарізаної

Харчова сода

Кукурудзяний крохмаль – одна столова ложка

Мигдальна олія – одна столова ложка

Олія вітаміну Е – 12-15 крапель

Алое вера (кілька листків)

Приготування:

Помістіть нарізану петрушку в 250 мл води та обережно нагрійте. Зніміть вогонь, коли вода потемніє. Пюруйте блендером, потім процідіть через сито. Додайте одну столову ложку кукурудзяного крохмалю та перемішайте до кремоподібного стану. Після остигання додайте одну столову ложку мигдальної олії та 12–15 крапель олії вітаміну Е. Зніміть желе з листя алое вера та залиште на 30 хвилин. Додайте в суміш і перемішайте. Крем можна зберігати у холодильнику тиждень.

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