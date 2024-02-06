Натуральний ботокс: блогерка розповіла, як зробити антивіковий крем зі звичайних продуктів

Домашня косметика може бути не менш ефективною, ніж деякі дорогі процедури у салонах краси.
Блогерка Расою Гар із Luna у своїх домашніх кремах для обличчя використовує лише натуральні інгредієнти.
В одному з її продуктів вона використовує інгредієнт із продуктового магазину — петрушку — яка, за її словами, є натуральним колагеном.
Блогерка стверджує, що крем, приготований за її рецептом, прибирає зморшки навколо очей, чола і шиї. Петрушка стимулює вироблення колагену в шкірі, каже блогерка, вона видаляє темні плями та ластовиння, а також пігментацію.
Щоб приготувати крем, вам також потрібно буде нарізати кілька листків алое, щоб витягти звідти гель. Алое, за словами авторки рецепта, містить бета-каротин, вітаміни С та Е, які зменшують зморшки.
Рецепт домашнього антивікового крему
Інгредієнти:
- Пів пучка петрушки, дрібно нарізаної
- Харчова сода
- Кукурудзяний крохмаль – одна столова ложка
- Мигдальна олія – одна столова ложка
- Олія вітаміну Е – 12-15 крапель
- Алое вера (кілька листків)
Приготування:
- Помістіть нарізану петрушку в 250 мл води та обережно нагрійте.
- Зніміть вогонь, коли вода потемніє.
- Пюруйте блендером, потім процідіть через сито.
- Додайте одну столову ложку кукурудзяного крохмалю та перемішайте до кремоподібного стану.
- Після остигання додайте одну столову ложку мигдальної олії та 12–15 крапель олії вітаміну Е.
- Зніміть желе з листя алое вера та залиште на 30 хвилин.
- Додайте в суміш і перемішайте.
- Крем можна зберігати у холодильнику тиждень.
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