Натуральний дезодорант: як правильно зробити перехід з масмаркетівського та чого очікувати / © Credits

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Особливу увагу привертає дезодорант: засіб, який щодня наносимо на одну з найчутливіших частин тіла — зону під пахвами. Але перехід з класичного антиперспіранту до натурального дезодоранту може виявитися не таким легким, як здається на перший погляд, про це розповіло видання Real Simple.

Різниця між антиперспірантом і дезодорантом

Це не синоніми — і важливо розуміти, як вони працюють.

Антиперспірант містить алюмінієві солі, які блокують потові залози, фактично зупиняють піт. Це створює відчуття сухості, але водночас перекриває один із природних способів терморегуляції організму.

Дезодорант не зупиняє потовиділення, а лише нейтралізує запах — завдяки антибактеріальним компонентам, що борються з бактеріями, які й спричиняють неприємний аромат.

Факт: сам піт не має запаху. Неприємний запах виникає тоді, коли бактерії на шкірі розкладають білки у поті.

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Наше тіло має мільйони потових залоз, які відповідають за охолодження. Коли ми блокуємо піт, ми втручаємось у цей природний процес. Натуральний дезодорант не заважає тілу виконувати свої функції, але допомагає уникнути запаху.»

Що відбувається після відмови від антиперспіранту

Багато хто після переходу стикається з погіршенням ситуації. Здається, що запах посилився, а пітливість зросла. Але це нормально. Коли ви припиняєте використовувати антиперспірант із алюмінієм, ваше тіло починає виводити накопичені відходи. Це може тривати від 2 до 4 тижнів.

У цей період можливі:

Збільшене потовиділення

Незвичний запах

Підвищена вологість під пахвами

Не панікуйте — це не означає, що натуральний дезодорант не працює. Це означає, що ваше тіло нарешті працює правильно.

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Полегшення перехідного періоду

Очищення активованим вугіллям. Використовуйте мило з вугіллям для очищення пахв — воно витягує токсини та нормалізує мікрофлору.

Маска з бентонітової глини. Змішайте 1 ст. л глини з яблучним оцтом до консистенції пасти. Нанесіть на 5–10 хв під пахви перед душем. Це допоможе «детоксикації» шкіри.

Одяг із натуральних тканин. Бавовна чи льон дозволяють шкірі «дихати», зменшують розмноження бактерій.

Як обрати якісний натуральний дезодорант

Що шукати у складі:

Антибактеріальні компоненти: чайне дерево, евкаліпт, кокосова олія

Поглиначі вологи: каолінова глина, харчова сода (але вона може дратувати чутливу шкіру), магнезія

Складники для заспокоєння шкіри: масло ши, алое, вітамін Е

Натуральні ароматизатори: лише ефірні олії (лимон, лаванда, розмарин)

Чого уникати, навіть якщо написано «натуральний»

Синтетичні аромати — вони часто містять фталати (гормональні порушення).

Спирт, гліцерин, вода — вказують на розбавлений склад, менше активних компонентів.

Консерванти та стабілізатори — можуть бути замасковані як «парфум» або «аромат».

Переваги

Зменшення подразнення шкіри

Відсутність блокування потових залоз

Менше темних плям під пахвами

Свідомий догляд без токсичних компонентів

Підтримка екологічного стилю життя

Перехід на натуральний дезодорант — це не тільки про красу, а й про здоров’я. Це маленький крок до природного способу життя, який дозволяє тілу працювати так, як задумано природою. Так, буде незвично. Але воно того варте.