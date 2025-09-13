Навіщо наносити гліколеву кислоту на пахви: розповідає дерматологиня / © Credits

Реклама

І якщо раніше ми асоціювали гліколеву кислоту винятково з кислотними пілінгами для обличчя, то тепер цей інгредієнт впевнено «переїхав» і в рутину догляду за пахвами. Чому саме пахви? Ця ділянка схильна до потемніння, подразнень після гоління, врослого волосся та нерівної текстури шкіри. Дерматологиня Dr. Geeta Yadav пояснює, гліколева кислота, яка належить до альфа-гідроксикислот (AHA), може стати справжнім «рятівником» для цієї делікатної зони, якщо застосовувати її правильно.

Які проблеми вирішує гліколева кислота у зоні пахв

Освітлює шкіру. Багато людей стикаються з гіперпігментацією у пахвових западинах. Це може бути наслідком гоління, тертя чи гормональних змін. Завдяки здатності відлущувати ороговілі клітини гліколева кислота поступово вирівнює тон і допомагає позбутися темних плям.

Запобігає вростанню волосся. Гоління чи депіляція часто закінчуються неприємними маленькими горбиками. Легкий кислотний пілінг знижує ризик закупорювання фолікулів і, відповідно, вростання волосся.

Згладжує текстуру. Регулярне застосування гліколевої кислоти робить шкіру м’якшою та гладкішою, прибирає шорсткість.

Зменшує забиті пори. У зоні пахв потові та сальні залози працюють інтенсивно. Це може призводити до утворення дрібних висипань. Кислота допомагає очищати пори та запобігає їхньому закупорюванню.

Як правильно застосовувати гліколеву кислоту на пахвах

Починайте поступово. Раз чи двічі на тиждень буде достатньо, щоб зрозуміти, як реагує ваша шкіра. Не наносьте одразу після гоління. Свіжопоголена шкіра дуже вразлива, тому кислота може викликати сильне подразнення. Оптимально почекати щонайменше 24 години. Завжди використовуйте зволожувач. Після кислоти шкіра потребує додаткового живлення та відновлення бар’єра. Обирайте низькі концентрації. Для пахв підійдуть засоби з 5–7% гліколевої кислоти. Звертайте увагу на свою шкіру. Якщо з’явилося печіння, висип або надмірна сухість, зробіть перерву чи зверніться до дерматолога.

Поради

Не замінюйте дезодорант кислотою. Гліколева кислота не блокує запах поту, але може знизити кількість бактерій, які його спричиняють. Тож іноді її навіть радять як «натуральну» альтернативу антиперспірантам, але варто враховувати індивідуальні особливості.

Звертайте увагу на упаковку. Краще обирати засоби у вигляді тоніків або серумів, а не пілінгових дисків, адже їх легше дозувати.

Комбінуйте з іншими доглядовими засобами. Для кращого результату дерматологи радять поєднувати гліколеву кислоту з ніацинамідом або пантенолом, які знімають подразнення та додатково освітлюють шкіру.

Гліколева кислота — безпечний та дієвий інгредієнт, проте вона може бути занадто агресивною для людей із чутливою чи схильною до алергій шкірою. Також не варто застосовувати її під час гострих дерматологічних проблем, наприклад, екземи, псоріазу чи подразнень. У таких випадках варто проконсультуватися з лікарем.

Гліколева кислота перестала бути лише «зіркою» у догляді за обличчям. Тепер вона успішно застосовується й у зоні пахв, допомагає вирівняти тон, зробити шкіру м’якою та знизити ризик врослого волосся. Головне, використовувати її обережно та завжди дбати про зволоження.