Навіщо наносити олію для тіла та чим вона корисна / © www.credits

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Ми витрачаємо чимало коштів на догляд за обличчям: сироватки, маски, креми. Але тіло — це 90% нашої шкіри. І, на жаль, саме про нього ми згадуємо в останню чергу. Якщо ви користуєтесь лише легким лосьйоном і нехтуєте глибшим зволоженням, можливо, саме час звернути увагу на креми та олії для тіла. Зокрема, олія для тіла — справжня необхідність у догляді, про це розповіло видання Real Simple.

Олія для тіла — це густий, концентрований зволожувальний засіб, у складі якого переважають жирні компоненти (натуральні чи косметичні олії, жири, воски). Найчастіше до складу входять:

олія ши (каріте)

олія какао

кокосова, мигдальна, арганова олії

жожоба, авокадо, оливкова олія

Ці інгредієнти мають здатність відновлювати гідроліпідний бар’єр шкіри, тобто утримувати вологу та захищати від зовнішніх подразників.

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Олія, лосьйон або крем — у чому різниця

Головна відмінність між цими засобами — у співвідношенні води та жиру:

Лосьйони — легкі, швидко вбираються, мають високий вміст води та підходять для щоденного використання.

Креми — густіші, мають більше олій у складі, залишають відчуття живлення та можуть створювати плівку на шкірі.

Олії для тіла — найконцентрованіші, не містять води (чи містять мінімальну кількість), ідеальні для глибокого зволоження та живлення сухої шкіри.

Якщо ваша шкіра сильно зневоднена, лущиться чи втрачає пружність — оберіть саме олію чи крем для тіла, а не лосьйон.

Користь олії для тіла

Глибоке зволоження. Олії проникають у верхні шари шкіри, утримують вологу та не дають їй випаровуватись. Вони особливо корисні після ванни чи душу, коли пори відкриті, а шкіра потребує зволоження.

Пом’якшення та еластичність. Регулярне застосування олій робить шкіру м’якшою, ніжнішою та пружною. Це актуально не лише взимку — після засмаги чи басейну також варто наситити шкіру жирами.

Захист та відновлення. Олії створюють захисний бар’єр проти холоду, вітру, сухого повітря, забруднення. Вони також допомагають заживленню мікротріщин, які виникають через сухість.

Мінімум консервантів. На відміну від лосьйонів, багато олій виготовляються без води, а отже, не потребують великої кількості консервантів — ідеальний варіант для чутливої шкіри.

Релакс та ароматерапія. Олії для тіла часто мають натуральні аромати лаванди, ванілі, апельсину, які допомагають розслабитись. Її нанесення може стати частиною вечірнього ритуалу у догляді за собою.

Як правильно використовувати олію для тіла

Коли наносити:

Одразу після душу чи ванни, коли шкіра ще трохи волога. Це дозволяє «запечатати» вологу всередині.

Перед сном — для інтенсивного нічного живлення, особливо у холодний сезон.

Упродовж дня — на локальні сухі ділянки: лікті, коліна, ступні, руки.

Як наносити:

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Розігрійте невелику кількість олії у долонях.

Нанесіть легкими масажними рухами на шкіру — почніть із шиї та декольте, рухайтеся донизу.

Для нічного догляду нанесіть товстіший шар на стопи, коліна, кисті. Можна вдягнути бавовняні шкарпетки чи рукавички, щоб посилити ефект.

Поради

▪ Обирайте натуральні формули без штучних ароматизаторів, якщо маєте чутливу шкіру.

▪ Якщо ви схильні до акне, уникайте комедогенних олій (наприклад, кокосової). Оберіть легші — жожоба, виноградна кісточка, сквалан.

▪ Влітку віддавайте перевагу легшим оліям, які швидко вбираються та не залишають жирної плівки.

▪ Не наносьте масло на сильно обгорілу шкіру після засмаги — краще дайте їй заспокоїтись за допомогою гелю з алое чи легкого лосьйону.

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Отже, чи справді олія для тіла потрібна? Так. Особливо якщо ви хочете мати не просто зволожену, а доглянуту, здорову шкіру. Олія для тіла — це більше, ніж косметика. Це ритуал, це дотик турботи до себе.