Як часто треба міняти наволочку, щоб мати здорову шкіру / © Getty Images

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Однак наволочка здатна стати й ворогом номер один — якщо нехтувати її гігієною. Чому систематична заміна цієї деталі постільної білизни є такою важливою — розповіло видання Real Simple.

Наволочка: приховане середовище для мікробів

Під час сну на тканині накопичуються часточки шкіри, залишки шкірного сала, піт, пил, бактерії та навіть залишки косметики, якщо ви не змили макіяж перед відпочинком. Звучить неприємно? Та ще гірше — це може стати причиною висипань, запалень, подразнень шкіри, а в деяких випадках навіть загострення акне.

Більшість людей навіть не здогадуються, скільки мікробів та бруду осідає на звичайній наволочці. І все це щодня вступає у контакт із нашою шкірою. Особливо актуально це для тих, хто має жирну чи проблемну шкіру, а також для тих, хто багато потіє вночі.

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Як часто змінювати наволочку

Оптимальна частота заміни — щонайменше раз на тиждень. Проте є ситуації, коли це слід робити частіше:

Якщо у вас жирна чи проблемна шкіра — міняйте наволочку кожні 2–3 дні.

Якщо ви користуєтесь олійками чи незмивними засобами для волосся — вони можуть залишати жирні плями, що призводять до закупорювання пор.

Після хвороби — застуди, грипу чи алергічних загострень — також слід освіжити наволочку.

За появи плям чи неприємного запаху — не чекайте кінця тижня: це сигнали для негайного прання.

Які ознаки свідчать, що час на заміну

З’явився затхлий чи жирний запах від наволочки;

Видимі плями чи зміна кольору тканини;

Погіршення стану шкіри — часті висипання, подразнення, свербіж.

Поради щодо правильного прання

Щоб наволочка мала не лише чистий вигляд, а й не втрачала своїх якостей, слід дотримуватись певних правил:

Перед пранням вивертайте її навиворіт — це допомагає краще очистити внутрішні забруднення.

Використовуйте м’який мийний засіб, без ароматизаторів і барвників, особливо якщо у вас чутлива шкіра.

Прати слід у теплій воді — вона краще знищує бактерії.

Для делікатних тканин (шовк, бамбук) — обирайте ручне прання чи спеціальні мішки для прання.

Уникайте пом’якшувачів тканини, адже вони можуть залишати плівку, яка дратує шкіру.

Сушіть наволочки на повітрі чи на делікатному режимі — це зберігає якість волокон.

Не забудьте: подушки також потребують регулярного очищення. Їх радять прати щонайменше двічі на рік.

Надмірна жирність наволочки може бути не лише наслідком шкірного себуму, а й результатом неправильного догляду. Якщо ви прокидаєтеся з відчуттям липкої шкіри, можливо, варто замінити свій крем на легшу формулу, особливо у теплу пору року. Крім того, коли ви регулярно змінюєте наволочку, ви не тільки дбаєте про обличчя, а й покращуєте загальну якість сну — адже приємна, свіжопахуча білизна заспокоює, знижує рівень стресу та дарує комфорт.

Наволочка — це не просто аксесуар для сну. Це важливий елемент щоденного догляду за шкірою. Коли ви регулярно оновлюєте її, ви робите ще один крок до здорової, чистої та осяяної шкіри.