Найбільш голомоза дівчинка, стрижка на рік і лікувальний хвостик: трихологиня розвінчує міфи про дитяче волосся

Найбільш голомоза дівчинка, стрижка на рік і лікувальний хвостик: трихологиня розвінчує міфи про дитяче волосся

Які чинники справді впливають на красу та здоров'я волосся та на що варто звернути увагу.

Розвінчуємо найпоширеніші міфи про волосся разом із трихологинею Тетяною Мельничук.

Стригти чи не стригти дитину в перший рік життя?

Перше випадання волосся у дитини може відбутися внутрішньоутробно, тоді дитина народиться лисою. Далі волосся починає розвиватися. У перший рік життя дитину не обов'язково стригти, на красу і густоту волосся надалі рання стрижка не вплине, тому можна обійтися без цієї досить стресової процедури.

Як харчування майбутньої мами впливає на волосся дитини?

Фізіологічно закладання волосяних фолікулів відбувається на другому-третьому місяці вагітності. На кількість волосяних фолікулів та колір волосся впливає винятково генетика. Живлення вагітної жінки на цей процес не впливає.

Чому у моєї дитини найрідше волосся в садочку?

Не варто передчасно засмучуватися. Волосся дитини може дуже сильно змінитися під час пубертатного періоду. А поки дитина ще маленька, висновки робити рано. Патологію зростання волосся не можна визначити "на око", але трихолог зі спеціальним обладнанням це зробити може. Якщо він не бачить жодних проблем із волоссям, то мамам потрібно просто запастися терпінням і дочекатися перехідного віку дитини.

Як упоратися з лусочками на шкірі дитини?

Лусочки на шкірі немовлят можуть зберігатися до 6-7 років. Вичісувати їх не потрібно, так можна травмувати шкіру і залишиться рубець, а на рубцях волосся не росте. Краще звернутися до спеціаліста та скористатися спеціальним лосьйоном.

Вітаміни в овочах та фруктах — запорука здорового волосся?

Для формування волосся нам необхідні білки та амінокислоти, які ми отримуємо з харчуванням. Якщо не вживати достатньої кількості білка, це може позначитися на якості волосся. Тому навіть якщо ви обрали для себе шлях вегана, дітей не варто так жорстко обмежувати в їжі.

Регулярна стрижка прискорює ріст волосся?

Медичних показань до стрижки волосся немає. Коли ми стрижемо волосся, не робимо його здоровішим, ми покращуємо його чисто візуально, зістригаючи тонкий кінчик. Волосся — не жива структура, всі живі процеси відбуваються з волоссям до його виходу з епідермісу. Тому стригти волосся ви можете так часто, як вам цього хочеться, але можете і не стригти зовсім. На здоров'я волосся це не вплине.

Як часто мити волосся дитині?

Оптимально – два-три рази на тиждень. Але, якщо є потреба, то можна і частіше. Волосся росте зі здорової шкіри, тому гігієна шкіри голови дуже важлива.

Зібране в зачіску волосся менше випадає і травмується?

Тугі хвостики насправді шкодять здоров'ю волосся, як і дуже тугі кіски. Часто від тугих зачісок відбувається проріджування передньої лінії волосся. Якщо в тугій зачісці є гостра необхідність, компенсувати навантаження на волосся слід щоденним масажем шкіри голови. Дітям старшим 5 років можна призначати лосьйони для стимуляції росту волосся. Тяжкі шпильки теж некорисні їх можна носити не довше 4-х годин на день. На ніч краще волосся дитині зібрати.

Як зберегти здорове волосся?

Дуже важливо правильно підібрати догляд за волоссям: м'який шампунь, кондиціонер чи бальзам. Не варто боятися таких засобів, можна вибрати органічну лінійку, яка точно не зашкодить волоссю вашої дитини. Дуже важливо акуратно розчісувати волосся, починати знизу і потім підніматися нагору, без різких рухів і сіпання.

Трихологиня Тетяна Мельничук розвінчує міфи: чи потрібно регулярно стригтися та як харчування впливає на волосся

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