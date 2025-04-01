Найкращі пози для сну, щоб запобігти появі зморшок / © Credits

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Видання Real Simple розповіло про найкращі та найгірші пози для сну з погляду запобігання зморшкам. Адже сон — це не лише відпочинок, а й важливий елемент догляду за шкірою.

Горизонтальне положення тіла під час сну зміщує баланс розподілу рідини у бік верхньої частини тіла. Це може призводити до ранкової набряклості обличчя. Крім того, щоденне розтягнення та стискання тканин створює додаткове навантаження на зв’язковий апарат шкіри, це прискорює процес старіння.

Сон на боці

Ця поза корисна для носових пазух, проте може негативно впливати на шкіру. Сон на боці сприяє появі зморшок у зоні декольте та на тій стороні обличчя, яка контактує з подушкою. Величезним фактором старіння під час сну є сила зсуву, створена рухом шкіри по подушці.

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З роками ця звичка може прискорити старіння шкіри та спричинити асиметрію обличчя. Щоб зменшити негативний вплив, варто спати на наволочці з атласу чи шовку — вони знижують тертя.

Сон на животі

Якщо ви звикли спати обличчям вниз, варто переглянути цю звичку. Спати на животі — найгірше положення з погляду здоров’я шкіри. Це створює додатковий тиск на обличчя, який може призвести до утворення зморшок на лобі, навколо очей та губ. Крім того, контакт із подушкою сприяє ранковій набряклості через неправильний розподіл рідини.

Ще одна проблема — бактерії. Наволочки накопичують мікроби, які можуть викликати висипання та подразнення шкіри. Тому сон на животі варто виключити з вашої рутини краси.

Сон на спині

Якщо ви хочете зберегти молодість шкіри, намагайтеся спати на спині. Це положення запобігає тертю та тиску на обличчя, а також допомагає рівномірно розподілити рідину в організмі, запобігає ранковій набряклості.

Щоб посилити позитивний ефект, можна підкласти додаткову подушку під голову. Це покращить циркуляцію рідини та допоможе уникнути припухлості під очима.

Але якщо ви постійно перевертаєтеся на бік або живіт, спробуйте використовувати подушку для тіла — вона допоможе утримати правильне положення під час сну.

Поради

Окрім пози, важливо враховувати й інші фактори, які впливають на стан шкіри під час сну:

Якість постільної білизни. Вибирайте шовкові чи атласні наволочки — вони мінімізують тертя та запобігають появі «сонних» зморшок.

Чистота ліжка. Міняйте наволочки щонайменше раз на тиждень, щоб уникнути накопичення бактерій.

Зволоження. Перед сном наносьте зволожувальний крем або сироватку, щоб запобігти сухості шкіри.

Сон у правильному середовищі. Темна, тиха кімната з оптимальною температурою (18–20°C) сприяє якісному відпочинку та швидкій регенерації шкіри.

Ваше положення під час сну має велике значення для здоров’я шкіри. Якщо ви хочете зменшити ризик передчасного старіння, спробуйте спати на спині — це найкращий спосіб зберегти молодість та свіжість обличчя. Якщо змінити позу важко, зверніть увагу на якість білизни та догляд за шкірою перед сном. Адже сон — це не лише відпочинок, а й найкращий природний засіб для краси.