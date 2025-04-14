Найрозповсюдженіші помилки, яких ми припускаємося під час нанесення макіяжу: розповідає експертка

Найрозповсюдженіші помилки, яких ми припускаємося під час нанесення макіяжу / © Credits

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У світі макіяжу існують імена, які не потребують представлення — одне з них належить Боббі Браун. Її ім'я асоціюється з природною красою, витонченістю та впевненістю. Авторка бестселерів, відома візажистка та експертка, яка зробила революцію в індустрії краси, поділилася своїм баченням, досвідом і секретами ідеального образу спеціально для видання Real Simple.

Головна помилка у макіяжі, яку допускають найчастіше

На думку Боббі Браун, найбільша помилка, яку допускає більшість жінок, — це неправильне чи надмірне використання косметики. Багато хто боїться мати занадто нафарбований вигляд, але водночас не знає, як правильно підкреслити природну красу. Саме тому важливо навчитися створювати образ «макіяж без макіяжу».

За словами Браун, ключ до успіху — у правильному виборі текстур і відтінків: освітлення зони під очима, достатня кількість рум’ян і контроль жирного блиску за допомогою легкої пудри. Головне — розуміти потреби власної шкіри, які змінюються з віком, і адаптувати догляд та макіяж відповідно до цих змін.

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Макіяж після 40: чому зволоження — ключ

Багато жінок, за словами Боббі, уникають використання зволожувальних засобів, побоюючись жирного блиску. Але саме сухість і зневоднення часто стають причиною тьмяного вигляду обличчя. Візажистка радить використовувати зволожувальні креми чи олійки — наприклад, у стіках — навіть поверх макіяжу, щоб надати шкірі здорового сяйва. Якщо шкіра жирна чи комбінована, зволоження можна обмежити зонами щік.

Лайфгаки з консилером

Секретний спосіб Боббі — використання двох різних відтінків консилера. Один має бути трохи світліший за тон шкіри — для освітлення зони під очима. Інший, нейтральний, наноситься на найтемнішу ділянку під очима, щоб «вивести» її на поверхню та освіжити погляд. Це простий, але надзвичайно ефективний метод для створення природного ефекту сяйва та молодості.

Найдратівливіші б'юті-тренди

Браун зізнається, що її дратує бездумне нанесення консилера на зовнішні куточки очей та надмірний контуринг. Вона наголошує, що консилер має маскувати темні ділянки, а не слугувати декоративним елементом. А контуринг часто створює ефект бруду на обличчі. Замість цього вона радить використовувати бронзатор і хайлайтер — для природного підкреслення форми обличчя.

Підхід Боббі Браун до макіяжу не лише змінює зовнішність, а й допомагає жінкам приймати себе, підкреслювати власну природну красу та відчувати себе впевнено без зайвих зусиль.