Найрозповсюдженіші помилки у знятті макіяжу, які старять вашу шкіру

Після насиченого дня, коли сили на нулі, дуже легко скоротити цей ритуал або навіть лягти спати з макіяжем. Але саме тут на нас чекає головна пастка, а саме неправильне очищення обличчя пришвидшує старіння, провокує акне та руйнує захисний бар’єр шкіри, про це розповіло видання Real Simple.

Дерматологи та косметологи наголошують, що якісне зняття макіяжу, це не менш важлива частина догляду, ніж нанесення крему чи сироватки. Розберімося у найпоширеніших помилках, які шкодять вашій шкірі та дізнаймося, як правильно завершувати день.

Використання засобу для зняття макіяжу з очей на все обличчя. Формули для очей насиченіші жирами та емолентами, щоб справлятися з водостійкою тушшю. Але на обличчі вони можуть забивати пори та провокувати висипання. Використовуйте їх виключно на ділянці навколо очей, а для шкіри обличчя обирайте легші засоби.

Очищення важкого макіяжу звичайним гелем для вмивання. Звичайний засіб для вмивання не здатен розчинити щільний тон, праймер або стійкий консилер. У результаті ви отримуєте неочищене обличчя, яке має сухий та тьмяний вигляд. Для щільного макіяжу потрібні бальзами чи олії, а вже після цього — м’який гель чи пінка.

Надмірна довіра до серветок. Серветки зручні у подорожах або після тренування, але вони не повинні замінювати повноцінне очищення. Вони можуть подразнювати чутливу шкіру, залишати хімічний слід і навіть спричиняти висипання. Використовуйте їх лише у крайніх випадках, а вдома робіть подвійне очищення.

Агресивне тертя. Шкіра обличчя ніжна та не потребує грубих рухів. Сильне тертя ватним диском чи рушником провокує появу мікротріщин, почервоніння та пришвидшує утворення зморшок. Знімайте макіяж м’якими круговими рухами, а після очищення злегка промокніть обличчя рушником, а не тріть його.

Один і той самий рушник «на всі випадки». Вологі рушники — ідеальне середовище для бактерій. Використання одного й того ж рушника кілька днів поспіль — прямий шлях до акне. Якщо не готові прати рушник щодня, оберіть одноразові паперові чи спеціальні м’які рушники для обличчя.

Забуваєте про шию та зону вздовж лінії росту волосся. Тональний крем і пудра часто наносяться й на ці ділянки, але під час зняття макіяжу ми їх ігноруємо. У результаті тут з’являються висипання та перші зморшки. Завжди очищайте шию та лінію росту волосся разом із обличчям.

Використання агресивних формул. Сильні ПАР, спирти та ароматизатори руйнують ліпідний бар’єр шкіри, висушують її та провокують подразнення. Для щоденного застосування обирайте засоби з делікатними формулами, наприклад, міцелярну воду без спирту, молочко чи гідрофільної олії.

Занадто гаряча вода. Гаряча вода сушить шкіру, пошкоджує капіляри та призводить до появи почервоніння. Оптимальний варіант — ледь тепла вода. Вона не шкодить судинам і комфортно очищає.

Застосування олій на вологе обличчя. Олійні засоби працюють лише на сухій шкірі, тоді вони «захоплюють» макіяж і жир. Якщо ж нанести їх на вологе обличчя, ефективність значно знижується. Тож спершу наносьте олію на суху шкіру, а вже потім змивайте водою.

Відмова від подвійного очищення . Подвійне очищення — золоте правило для тих, хто користується косметикою. Спершу — бальзам або олія для розчинення макіяжу, далі — гель або пінка для остаточного очищення. Така схема гарантує, що на шкірі не залишиться ані косметики, ані забруднень.

Ігнорування зволоження. Навіть найделікатніший засіб знімає не лише макіяж, а й частину природних ліпідів шкіри. Якщо після вмивання не нанести крем, бар’єр буде поступово слабшати, а зморшки проявляться раніше. Використовуйте легкий крем або сироватку з гіалуроновою кислотою, щоб відновити баланс вологи.

Поради

Раз на тиждень робіть делікатне відлущення (ензимний пілінг або м’який скраб). Це допоможе уникнути закупорювання пор.

Для чутливої шкіри ідеально підходять муси та молочко для очищення.

Якщо ви носите контактні лінзи чи маєте схильність до сухості очей, обирайте двофазні засоби без спирту.

Зняття макіяжу — це не просто обов’язок, а важливий ритуал турботи про себе. Від правильного очищення залежить, наскільки довго ваша шкіра залишатиметься пружною, чистою та молодою.