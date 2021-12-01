Топ-5 простих правил з догляду за шкірою губ взимку

Для того, щоб захистити губи від холоду і вітру, вам знадобиться бальзам або гігієнічна помада.

Взимку губи страждають від впливу холоду, вітру і морозу - обвітрюються, тріскаються, лущаться. Як зволожити, підживити і захистити шкіру губ від пошкоджень, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Правило № 1: підберіть бальзам залежно від проблеми

На шкірі губ немає сальних залоз. Вона не вкривається тонким блискучим шаром шкірного жиру, який з'являється до кінця дня на лобі, носі, щоках. Взимку, коли повітря в опалювальних приміщеннях сухе, вона швидко втрачає вологу. Зневоднення і сухість сприяє утворенню тріщин під час обвітрювання.

Для того, щоб захистити губи від холоду і вітру, вам знадобиться бальзам або гігієнічна помада. Залежно від виробника вони виконують ідентичні функції або відрізняються за функціями.

Гігієнічна помада захищає шкіру від вітру і холоду, пом'якшує, живить.

Бальзам захищає шкіру від вітру і холоду, загоює рани і тріщини, відновлює, зволожує, живить.

Якщо губи потріскалися, вам знадобитися бальзам зі зволожувальним, заспокійливим, що відновлює і має протизапальну дію. У разі обвітрювання - бальзам або помада на основі олій, щоб пом'якшити і підживити шкіру. Далі - зволожувальний бальзам, тому що олії шкіру не зволожують.

Правило № 2: використовуйте помаду або бальзам за необхідності і з безпечним складом

Якщо ви пребуваєте вдома і ваші губи не пошкоджені, користуватися бальзамом або помадою немає потреби. Найчастіше користуєтеся - частіше виникає потреба. Більшість бальзамів і помад містять олії. Вони швидко вбираються і викликають відчуття сухості - живлять, але не зволожують шкіру. Бажаючи усунути сухість, ви повторно наносите бальзам або помаду. Виходить замкнуте коло.

Також в складі помади для губ може бути рослинний і тваринний парафін. Він створює на поверхні шкіри тонку захисну плівку, яка порушує процес клітинного дихання. Такий же ефект має і мінеральна олія. Воно пом'якшує шкіру і запобігає втраті вологи, але у разі постійного використання штучно створює ефект сухості.

Уникайте в складі бальзаму або помади:

мінеральної олії;

парафіну;

фенолу;

вазеліну;

камфори;

ментолу;

синтетичних ароматизаторів;

мінеральної олії;

спирту у високій концентрації;

триетаноламін (ТЕА).

Бажані інгредієнти - натуральні олії, мед, д-пантенол, азулен, гліцерин, екстракти рослин, вітаміни В12, Е, С.

Правило № 3: користуйтеся зволожувальним кремом

Якщо взимку губи постійно лущаться і тріскаються, придбайте крем для контуру губ із зволожувальним ефектом. У його складі можуть міститися пептиди, амінокислоти, гіалуронова кислота, алантоїн, мезотерапевтичний комплекс NCTF, сквален, морські водорості. У кремі з живильним ефектом переважають натуральні олії.

Також з цією метою можете використовувати крем для повік або області навколо очей. Під очима сальні залози майже відсутні, на століттях відсутні, як і на губах.

Крем для шкіри губ:

надає ліфтинг-ефект;

інтенсивно зволожує;

заспокоює;

відновлює пошкоджену шкіру;

поліпшує мікроциркуляцію.

Правило № 4: відлущування ороговілих клітин шкіри

Відлущування ороговілих клітин стимулює відновлення тканин шкіри. Взимку я рекомендую проводити ексфоліацію раз на два тижні. Використовуйте м'який пілінг або гомаж для шкіри губ. У домашніх умовах можете зробити медово-цукровий скраб, змішавши цукор дрібного помелу (1 ч. л.) з оливковою олією (1 ч. л.) І рідким медом (1-2 ч. л.). Нанесіть скраб на чисту шкіру губ за допомогою ватного диска. Через 2-3 хвилини змийте теплою водою і нанесіть на губи зволожувальний бальзам або крем.

Правило № 5: не облизувати губи на вулиці

Шкірне сало, тобто себум, пом'якшує шкіру і захищає її від мікробів - створює на роговому шарі епідермісу водно-ліпідну плівку. Шкіра губ не має сальних залоз, тому завжди беззахисна. В опалювальному приміщенні, де сухе повітря, або на вулиці у нас з'являється бажання облизати губи. Тобто зволожити їх. Коли ми це робимо, вони пересихають ще більше. З'являється відчуття стягнутості, лущення, мікротріщини. Тому не облизуйте губи і навчіть цього правила дітей. Носіть з собою гігієнічну помаду або бальзам. Вони захистять ваші губи від вітру і морозу, і позбавлять необхідності облизувати губи.

Любіть себе і свою шкіру!

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