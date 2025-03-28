"Недільний душ": як правильно доглядати за собою

"Недільний душ" / © Credits

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Однак важливо знати, як правильно приймати душ, щоб не нашкодити шкірі та отримати максимальну користь, про це розповіло видання Real Simple.

Останнім часом у TikTok набув популярності тренд "недільний душ" (#everythingshower) — догляд за тілом, який триває від однієї до чотирьох годин. Його використовують для домашніх спа-процедур, підготовки до важливих подій чи просто для того, щоб приділити собі більше уваги.

Щоб зробити процедуру максимально комфортною, важливо створити правильну атмосферу: запалити свічки, увімкнути приємну музику та підготувати всі необхідні засоби.

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Перед душем

Очищення шкіри обличчя. Перш ніж заходити у душ, важливо очистити шкіру обличчя від макіяжу та забруднень. Очисні олії та міцелярна вода допоможуть розчинити залишки косметики та шкірного сала.

Маска для волосся. Якщо у вас сухе чи пошкоджене волосся, нанесіть маску чи олію на кінчики за 15-20 хв до миття.

Суха щітка. Використання сухої щітки перед душем допомагає покращити кровообіг, стимулює лімфодренаж та робить шкіру гладенькою.

Атмосфера. Зробіть душ приємним ритуалом: ввімкніть улюблену музику, використовуйте ароматичні свічки або ефірні олії для релаксації.

Під час душу

Скраб для тіла. Раз на тиждень використовуйте скраб, щоб видалити ороговілі клітини шкіри та покращити її текстуру.

Правильний шампунь. Для догляду за волоссям важливо використовувати шампунь, який відповідає вашому типу волосся та шкіри голови. Раз на кілька тижнів можна застосовувати глибокоочищувальний шампунь.

Кондиціонер або маска для волосся. Вибір залежить від стану вашого волосся. Маски краще підходять для сухого та пошкодженого волосся, а легкі кондиціонери — для тонкого волосся.

Другий етап очищення обличчя. Використовуйте гелеві чи пінкові засоби для вмивання, які не пересушують шкіру.

Маска для обличчя. Якщо у вас є час, нанесіть живильну чи глиняну маску під час душу, щоб пара допомогла активним компонентам краще проникнути в шкіру.

Гоління. Щоб уникнути подразнень, використовуйте якісну бритву та крем для гоління, а також голіть шкіру після гарячої води, коли вона стає м’якшою.

Очищення тіла. Використовуйте гель для душу чи мило зі зволожувальними компонентами, щоб запобігти сухості шкіри.

Після душу

Зволоження шкіри. Одразу після виходу з душу нанесіть на вологу шкіру крем або олію, щоб зберегти вологу.

Догляд за волоссям. Використовуйте незмивні засоби для догляду, наприклад, сироватки чи спреї для легкого розчісування.

Зволоження обличчя. Після душу нанесіть сироватку чи крем для обличчя, щоб запобігти сухості та підтримати шкірний бар'єр.

Розслаблення. Заваріть трав’яний чай, почитайте книжку чи просто насолодіться моментом спокою.

Поради:

Не приймайте надто гарячий душ — це може пересушити шкіру.

Оптимальна тривалість душу — 10-15 хв, якщо мова не йде про "недільний душ".

Використовуйте засоби без агресивних компонентів, які можуть порушити природний баланс шкіри.

Змінюйте рушники щонайменше раз на тиждень.

Раз на кілька тижнів робіть глибоке очищення шкіри та волосся.

Душ може бути не просто гігієнічною процедурою, а справжнім ритуалом турботи про себе. Головне — знаходити баланс між очищенням, доглядом і релаксацією.