Невидимий вплив сонця: головне про SPF, без міфів і перебільшень

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Попри те, що про засоби з SPF знають усі, для багатьох він досі залишається чимось «на літо» — а не частиною щоденного догляду. Більшість із нас згадує про крем із захистом тільки на пляжі або в горах. Та насправді, ультрафіолет діє на шкіру щодня — навіть у місті, навіть у хмарну погоду, навіть через вікно. Його вплив — накопичувальний, і саме тому ми часто не помічаємо шкоди одразу.

Кандидатка медичних наук, лікарка, науковиця, експертка у сфері anti-age та довголіття, засновниця швейцарського бренду INSTYTUTUM Наталія Бобок (ех Деркач) розповіла, які існують сонцезахисні фільтри, з якою цифрою краще обрати SPF-засіб, як правильно його наносити і, чи може сонцезахисний крем викликати рак.

Сьогодні науковці розрізняють 3 види ультрафіолетових променів, які випромінюються сонцем: UVA, UVB, UVC. На відміну від UVA та UVB, промені UVC не проникають крізь атмосферу, тому є для нас безпечними. UVA-промені проникають глибоко в дерму, проходять крізь скло й активні в будь-яку пору року. Саме вони запускають процеси фотостаріння шкіри: змінюють структуру колагену, порушують бар’єр шкіри, провокують появу пігментації. Натомість UVB-промені діють швидше й агресивніше — вони відповідальні за сонячні опіки, почервоніння й гострі запалення. Обидва типи випромінювання мають мутагенний потенціал, тобто здатні пошкоджувати ДНК клітин шкіри. І якщо ці пошкодження накопичуються, зростає ризик розвитку меланоми.

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Надійний захист від УФ-променів: які фільтри існують і які варті уваги

В основі сучасних сонцезахисних засобів лежать сонцезахисні фільтри (SPF): фізичні, хімічні і органічні фільтри нового покоління. І те, який саме фільтр міститься у вашому сонцезахисному кремі, не менш важливо, ніж позначка SPF30 чи SPF50 на упаковці.

Фізичні фільтри (Zinc Oxide та Titanium dioxide) створюють на шкірі захисну мікроплівку, яка відбиває ультрафіолетове випромінювання. Їхня дія починається одразу після нанесення, вони не викликають подразнень і вважаються безпечними. Але через свій мінеральний склад залишають білий слід на шкірі та на одязі. Споживачі часто відмовляються від використання сонцезахисних засобів саме через ці негативні ефекти, що можуть приносити суттєвий дискомфорт.

Друга група — це хімічні фільтри, яких існує дуже багато. Вони поглинаються шкірою та перетворюють ультрафіолетові промені на теплову енергію. Внаслідок того, що вони повністю поглинаються, вони невидимі на шкірі. Проте не всі вони однаково ефективні або безпечні. Деякі з них нестабільні на сонці, здатні викликати алергії, а в окремих випадках — навіть накопичуватись у тканинах організму. Саме тому певні уф-фільтри сьогодні вже заборонені в США, Японії або на Гаваях — не лише через шкоду для шкіри, а й через токсичний вплив на океанічні екосистеми:

Oxybenzone

Cinoxate

Dioxybenzone

Ensulizole

Meradimate

Homosalate

Octinoxate

Avobenzone

Octisalate

Octocrylene

Padimate O

Sulisobenzone

Також варто сказати, що такий компонент сонцезахисних засобів як Benzophenone викликає рак (згідно з дослідженнями Міжнародного агентства з дослідження раку — IARC). За певних умов канцерогенними властивостями володіють Oxybenzone та Octocrylene (EWG). У клінічних дослідженнях Homosalate (Yazar S.et al. 2019) та Ethylhexyl Dimethyl PABA (Sung C.R. et al.2019) призводили до пошкодження ДНК.

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І, нарешті, органічні фільтри нового покоління — це найсучасніші та найбільш перспективні ультрафіолетові фільтри. Вони мають високу фотостабільність, не подразнюють навіть чутливу шкіру, не накопичуються в організмі, не руйнуються під сонцем і захищають одночасно від UVA та UVB. Зокрема, мова йде про: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (або Tinosorb S), Ethylhexyl Triazone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (або Uvinul A Plus).

Ці фільтри — не просто «активні інгредієнти», а серце формули. Саме вони визначають, чи буде ваш щоденний сонцезахисний крем захистом, на який можна покластися, чи просто кремом із красивою етикеткою.

SPF 30 vs SPF 50: що ховається за цифрами

Що ж до цифри SPF — різниця між 30 і 50 насправді має значення, навіть якщо на перший погляд здається незначною. SPF 30 блокує приблизно 97% UVB-променів, а SPF 50 — до 98–99%. Звучить як дрібниця, правда? Але в реальному житті це «+1%» може стати вирішальним. Адже цифра SPF показує, у скільки разів довше шкіра буде захищена від опіку, порівняно з тим, якби вона була без захисту — і що вищий SPF, то менше променів встигають проникнути в шкіру.

Лабораторні тести SPF проводять у контрольованих умовах, де крем наносять товстим, рівномірним шаром — 2 мг на кожен см² шкіри. У повсякденному ж використанні ми наносимо значно менше: хтось економить, хтось просто не знає, скільки потрібно. І саме тому фактичний захист, який ми отримуємо, нижчий за заявлений. Наприклад, якщо ви нанесли лише половину рекомендованої кількості SPF 30 — рівень захисту може впасти до SPF 10–15.

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У такій ситуації крем з SPF 50 працює як подушка безпеки — він частково компенсує похибки нанесення, зберігаючи ефективність навіть тоді, коли ви поспішали, не оновили крем вчасно або не нанесли достатньо. Саме тому рекомендації Американської академії дерматології (ADA) наголошують на використанні рівня SPF >30 та захисті від широкого спектра променів (UVA) для безпеки шкіри.

Чому тональний із SPF — не альтернатива

Це один із найбільш поширених міфів: якщо у вашій тональній основі чи BB-кремі є SPF, значить, окремий сонцезахисний засіб не потрібен. На жаль, це не працює так. По-перше, декоративна косметика наноситься тонким шаром — значно меншим, ніж потрібно для заявленого рівня захисту. По-друге, тон не покриває обличчя рівномірно й часто не зачіпає важливі зони — шию, вуха, зону навколо очей. По-третє, SPF у декоративній косметиці часто не включає захист від UVA-променів, а саме вони мають найглибший і найтриваліший вплив.

Отже, тональний засіб із SPF — це приємний бонус, але не альтернатива окремому крему з сонцезахисною дією.

Наталія Бобок

Як наносити SPF, щоб він дійсно працював

Сонцезахисний крем потрібно наносити щоранку — незалежно від пори року й кількості хмар на небі. Це має бути фінальний етап догляду перед макіяжем. На обличчя слід наносити щонайменше четвертини чайної ложки засобу — або, як кажуть дерматологи, «два пальці» крему на обличчя та шию. Не забувайте про зону декольте, вуха, носову перегородку — ці зони часто залишаються незахищеними.

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Якщо ви тривалий час перебуваєте під дією прямих сонячних променів — у місті, на прогулянці чи на терасі — крем потрібно оновлювати кожні 2–3 години. Якщо ж ваш день проходить у приміщенні й ви користуєтесь засобом із органічними фотостабільними фільтрами нового покоління, то одного нанесення зранку достатньо.

Якісний сонцезахисний крем — це не просто частина косметички — це вибір, який щодня підтримує здоров’я шкіри. Коли SPF стає частиною ранкового ритуалу — як вмивання чи кава — він перестає бути обов’язком і стає звичкою. А звички, як відомо, формують наше майбутнє.