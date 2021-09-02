Незвичайні причини випадіння волосся у жінок

Випадання волосся — явище фізіологічне, але варто насторожитися, коли кожен день випадає понад 100 волосин.

Лікарка сімейної медицини Христина Шевченко розповідає про причини і незвичайні тригери випадання волосся, а також про види алопеції.

Доглянуте, густе і блискуче волосся у всіх культурах вважається атрибутом жіночності, ознакою здоров'я і елементом, що впливає на привабливість як жінок, так і чоловіків. Тому зрозуміло, який стрес і дискомфорт може викликати у людей випадання волосся. Давайте дізнаємося про найтиповіші і незвичайних причини втрати дорогоцінної шевелюри.

Випадання волосся у жінок

Алопеція (випадання волосся) у жінок зустрічається не так часто, як у чоловіків, але це не означає, що проблеми не існує. Щодня випадає до 100 волосин, і це нормально, проблема починається, коли на гребінці видніється явно більша кількість. У такому разі необхідно якомога швидше звернутися до дерматолога або трихолога, щоб оцінити серйозність проблеми і визначитися з можливим лікуванням.

Але перед тим, як бігти до лікаря з самостійно поставленим діагнозом "алопеція", потрібно хоча б поверхово розуміти, що таке життєвий цикл волосся.

Життєвий цикл волосся складається з трьох фаз:

анаген (фаза активного росту) — триває від 2 до 6 років. На цьому етапі кожні 28 днів волосся стає довшим приблизно на 1 см. Такий період генетично детермінований, а в кінці фази анагену невідомий сигнал змушує фолікули перейти в фазу катагену;

катаген (фаза переходу/інволюції) — триває всього 1-2 тижні. На цьому етапі ріст волосся припиняється, волосяна цибулина відходить від дермального сосочка, який здійснював її харчування. У такій фазі перебуває близько 3% волосся на голові;

телоген (фаза спокою) — триває від 2 до 4 місяців. Під час телогену решта волосся залишається в фолікулі доти, поки воно не буде витіснене ростом нового волосся в анагені. Фаза телогену — це фаза спокою волосяного фолікула. Зазвичай в цій стадії перебуває близько 15% волосся.

Чому ми втрачаємо волосся: причини і фактори

Випадання волосся може відбуватися з різних причин, від таких банальних, як, наприклад, неправильно підібраний шампунь, до патологічних — коли винуватцем стає серйозне захворювання. Загалом, трихологи виділяють низки причин, за якими відбувається витончення волосся і подальше його випадання:

гормональні зміни. Зміна гормонального фону, що відбувається під час вагітності або менопаузи, може спровокувати випадання волосся;

сильний або хронічний стрес. Психоемоційне перенапруження, особливо тривале, впливає на швидкість росту волосся, його якість і густоту;

дефіцит харчових поживних речовин. Недолік жирних кислот омега-3, заліза, вітамінів групи B, вітаміну D3 і кальцію можуть провокувати алопецію;

окислювальний стрес. Такий механізм, спричинений вільними радикалами, утруднює надходження поживних речовин у волосся і, отже, уповільнює його ріст;

сезонне випадання волосся (весна/осінь). Деякі фахівці подібне вважають міфом, проте, можна помітити, що навесні або восени випадання волосся більш помітне. Найчастіше причини криються в нестачі вітамінів або в депресії, яка нерідко зустрічається в осінній період — відсутність сонця, похолодання, дощі — все це джерело поганого настрою;

мікроподразнення шкіри голови. Забруднення, ультрафіолетові промені, неправильний догляд, викликають неповноцінне харчування і всихання волосяного фолікула і, як наслідок, посилення випадання волосся;

використання певних ліків. Всім відомо, що протиракові препарати викликають рясну втрату волосся;

запальні захворювання. Інфекційні захворювання шкіри голови (наприклад, мікози, лупа, себорейний дерматит) часто стають причиною розвитку алопеції.

Незвичайні тригери випадіння волосся

До незвичайних причин розвитку алопеції насамперед можна зарахувати різновид укладання волосся, до якого жінка вдається щодня або часто. Часті процедури укладання, такі як гаряча сушка, випрямлення, завивка, щільне зав'язування гумки, фарбування/освітлення, буквально розривають структуру волосся, роблячи його ламким і здатним до випадання.

Наступним тригером часто стає прийом певної групи ліків, наприклад, таких як:

гормональні препарати. Нерідко після припинення приймання КПК жінки помічають рясне випадання волосся, що пов'язано зі зміною гормонального фону. Приймання препаратів статевих гормонів — андрогенів, може призвести до підвищення рівня чоловічих статевих гормонів у крові, а наслідком таких гормональних порушень є андрогенетична алопеція;

погіршення якості волосся і його випадання може спостерігатися в період менопаузи, що пов'язано зі зменшенням в організмі естрогену;

похідні вітаміну А — ретиноїди. Препарати, призначаються в лікуванні акне і псоріазу, але можуть викликати випадання волосся;

протигрибкові засоби, а також антикоагулянти, антидепресанти, кардіологічні препарати, статини. У всієї групи цих ліків є такий побічний ефект, як алопеція;

хіміотерапевтичні препарати. Засоби, що використовуються в лікування онкології, часто викликають повне випадання волосся або часткове. Приблизно через рік після закінчення хіміотерапії волосся знову відростає, часто сильніше і товще, ніж до лікування.

Інші види алопеції

До інших, на щастя, менш поширених типів облисіння, що вражає як жінок, так і чоловіків, належать:

рубцева алопеція — виникає у разі пошкодження волосяного фолікула, наприклад, через сильне запалення;

вогнищева алопеція — має аутоімунний характер і часто співіснує з іншими захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера;

трихотиломанія — алопеція, спричинена самими пацієнтами, які механічно висмикують волосся під час стресу або сильного занепокоєння, може супроводжувати психічні розлади.

Багато що з перерахованих вище причин випадіння волосся виліковне, тому важливо виявляти їх якомога раніше і якомога ефективніше лікувати. Часто позбавлення від основного захворювання або усунення шкідливих звичок дозволяє позбутися від алопеції і поліпшити якість волосся.

Читайте також: Лупа: чому з'являється і як від неї позбутися

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання