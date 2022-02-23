Новий тренд: як блогери з TikTok омолоджую шкіру льодом

У соцмережах набирає популярності "зледеніння" шкіри.
Багато хто знає, що протирання шкіри вранці льодом сприяє ліпшій циркуляції крові, звуженню пор і прибирає почервоніння. Але насправді цей косметичний прийом зовсім не новий і відомий протягом багатьох століть. У наш час про цей лайфхак неодноразово розповідали відомі супермоделі, серед яких була Карлі Клос, Кейт Мосс та Белла Хадід. Останнім часом "зледеніння" шкіри знову увірвалося в тренди, особливо в TikTok.
Блогери з різних країн показують, як вони користуються льодом, але це часто не просто вода, а сік або листя алое, відвари корисних трав, вода з огірком. Вже навіть існують спеціальні невеликі форми із силікону, щоб заморожувати воду для протирання обличчя.
Ми знайшли кілька відео популярних блогерів, де вони показують, як застосовують лід для обличчя.
@youneedtobuythis #icefacial #skincare #skincareroutine #smallbusiness #smallcompany #foryoupage _ _
@facialice Hieloterapia Facial #hieloterapiafacial #bellezatips #cuidadosdelrostro #porosabiertos #ojerasybolsas #eliminaflacidez #hieloenlacara #icefacial ♬ scorpion — SCORPION
@dayskinuk Icing my face #iceface #icefacial #iceontheface #icing #skincare #facial #fyp #foryoupage ♬ MOMENTS IN LIFE — Turreekk
@marimonetskincare Ice Facials #icefacial #facialmassage #viral #glowyskincare #icecube #cryotherapy #marimonetskincare #benefits ♬
Читайте також: