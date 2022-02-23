Новий тренд: як блогери з TikTok омолоджую шкіру льодом

У соцмережах набирає популярності "зледеніння" шкіри.

Багато хто знає, що протирання шкіри вранці льодом сприяє ліпшій циркуляції крові, звуженню пор і прибирає почервоніння. Але насправді цей косметичний прийом зовсім не новий і відомий протягом багатьох століть. У наш час про цей лайфхак неодноразово розповідали відомі супермоделі, серед яких була Карлі Клос, Кейт Мосс та Белла Хадід. Останнім часом "зледеніння" шкіри знову увірвалося в тренди, особливо в TikTok.

Блогери з різних країн показують, як вони користуються льодом, але це часто не просто вода, а сік або листя алое, відвари корисних трав, вода з огірком. Вже навіть існують спеціальні невеликі форми із силікону, щоб заморожувати воду для протирання обличчя.

Ми знайшли кілька відео популярних блогерів, де вони показують, як застосовують лід для обличчя.

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