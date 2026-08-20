Новий б’юті-тренд із Кореї: доглядайте за шкірою голови, як за обличчям / © Credits

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Якщо ще кілька років тому всі говорили про багатоступеневий корейський догляд за обличчям, то сьогодні корейська косметика відкриває новий напрямок — догляд за шкірою голови. Ідея проста, але водночас революційна, волосся не може бути здоровим, якщо не приділяти увагу шкірі, з якої воно росте, про це розповіло видання NewBeauty.

Саме тому корейські бренди дедалі частіше пропонують не лише шампуні та кондиціонери, а й тонери, есенції, сироватки та маски спеціально для шкіри голови, тож це може кардинально змінити звичний підхід до догляду за волоссям.

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Корейська косметика змінила правила гри

Саме інновації стали головною причиною популярності корейського догляду за волоссям. Їхній догляд одного разу вже перевернув світ косметики, навчив комплексно дбати про шкіру і тепер настав час волосся.

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На відміну від традиційних засобів, які переважно працюють із довжиною волосся, корейські формули починають із головного — здорової шкіри голови. Адже саме там знаходяться волосяні фолікули, від яких залежить густота, сила та зовнішній вигляд волосся.

Шкіра голови — така сама шкіра

Цей принцип навіть отримав окрему назву — «skinification», тобто застосування принципів догляду за шкірою обличчя до шкіри голови. Ідея полягає у тому, що шкіра голови потребує такого ж уважного ставлення, як і обличчя.

Це означає регулярне очищення, зволоження, підтримку мікробіому та використання активних компонентів. У сучасних корейських формулах дедалі частіше можна побачити:

ферментовані інгредієнти

пептиди

PDRN

екзосоми

Багато з цих технологій спочатку розроблялися для професійного догляду за шкірою обличчя, а тепер їх адаптують для підтримки здоров’я волосся.

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Які компоненти зараз у центрі уваги

Одними з найперспективніших інгредієнтів експерти називають PDRN та екзосоми.

PDRN раніше використовували переважно у сфері відновлення шкіри. Сьогодні цей компонент вивчають як засіб, який може підтримувати здоров’я волосяних фолікулів і сприяти відновленню шкіри голови.

Екзосоми — це сигнальні молекули, які допомагають клітинам «спілкуватися» між собою. У косметичних формулах рослинного походження вони можуть підтримувати баланс мікробіому шкіри голови та створювати сприятливі умови для росту волосся.

Ще один інгредієнт, про який дедалі частіше говорять у корейській косметиці, — спікули. Проте фахівці наголошують, що дослідження їхньої ефективності у догляді за волоссям ще тривають, тому поки що не варто сприймати їх як універсальне рішення.

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Не кожен тренд усім підходить

Попри популярність корейської косметики, не варто гнатися лише за модними компонентами. Якщо шкіра голови схильна до жирності, занадто насичені живильні засоби можуть бути не найкращим вибором. Натомість власникам сухої шкіри вони можуть принести більше користі.

Коли ви обираєте догляд, варто орієнтуватися не на гучні назви активів, а на потреби власної шкіри голови та волосся.

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