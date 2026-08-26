Оксамитова шкіра — головний б’юті-тренд для жінок 40+ років / © Credits

Реклама

У світі б’юті-трендів поступово змінюються пріоритети, і замість ефекту «скляної» шкіри та дзеркального сяйва все частіше хочеться бачити обличчя, яке просто має здоровий і відпочилий вигляд. Так з’явився ефект оксамитової шкіри — макіяж із м’яким, збалансованим фінішем, що нагадує ніжну текстуру хмар. Про це розповіло видання HELLO!

Це гарна шкіра без важкого макіяжу. Цей тренд не прагне ні ультравологого ефекту, ні сухого матового покриття, а знаходить між ними золоту середину.

Реклама

Чому оксамит так пасує жінкам після 40 років

Головна перевага ефекту полягає в тому, що він не маскує природну текстуру обличчя. Навпаки, завдяки правильній підготовці та легким формулам шкіра має рівніший, свіжіший і доглянутіший вигляд.

Реклама

Для жінок 40+ це дуже актуально, адже надмірний блиск може підкреслювати пори, дрібні зморшки та нерівності, а щільний матовий тон робити риси обличчя жорсткішими та візуально додавати віку.

Ефект оксамитової шкіри працює делікатніше. Вона все ще має вигляд як шкіра — просто з рівнішим тоном, відпочила та сяйлива. Водночас тренд універсальний, бо у 20 років він дарує легкий і свіжий вигляд, а після 40 не пересушує шкіру, не підкреслює текстуру та не створює зайвого блиску.

Як повторити ефект оксамитової шкіри

Підготуйте шкіру. Це головний секрет тренду. Обирайте легкі зволожувальні засоби, які добре насичують шкіру вологою, а не залишають на ній важку плівку. Мета — не блиск, а комфортна, збалансована шкіра. Обирайте легкий тон. Щільну тональну основу краще залишити для іншого випадку. Ідеально підійдуть легкий тональний засіб, флюїд або легкий тон з натуральним напівматовим фінішем. Не потрібно перекривати все обличчя, достатньо вирівняти тон і дозволити природній шкірі просвічувати крізь макіяж. Консилер — точково. Наносьте його лише туди, де справді потрібне додаткове покриття, а саме, під очі, біля крил носа чи на невеликі почервоніння. Консилер не має перетворюватися на другий шар тонального крему. Додайте кремові рум’яна та бронзер. Рідкі та кремові текстури легко зливаються зі шкірою і не руйнують її м’який фініш. Рум’яна мають створювати свіжий рум’янець, а бронзер делікатно підкреслювати контури без чітких ліній. Пудра — лише, де потрібно. Нанесіть трохи засобу на Т-зону, щоб прибрати зайвий блиск та візуально згладити текстуру. Якщо припудрити все обличчя, можна втратити ту саму легку об’ємність і природне сяйво, заради якого й створюється оксамитова шкіра.

Цей макіяж не прагне зробити шкіру ідеальною, а допомагає їй бути кращою версією самої себе. Легке покриття, кремові текстури, правильне зволоження і мінімум пудри створюють той самий оксамитовий ефект без маски на обличчі.

Новини партнерів

Новини партнерів