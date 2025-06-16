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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Косметологія
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
3 хв

Олія чи лосьйон для тіла: що краще для осяяної та зволоженої шкіри

Зволоження — основа красивої та здорової шкіри. І хоча полиці магазинів косметики переповнені різноманітними засобами догляду, питання «що обрати — олію чи лосьйон для тіла?» часто ставить нас у глухий кут.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Олія чи лосьйон для тіла: що краще для осяяної та зволоженої шкіри

Олія чи лосьйон для тіла: що краще для осяяної та зволоженої шкіри / © Credits

На перший погляд, обидва продукти виконують подібну функцію: зволожують шкіру. Але насправді між ними існують важливі відмінності. Видання Real Simple розповіло, що обрати саме вам — залежно від типу шкіри, сезону та індивідуальних потреб.

Олія для тіла: натуральний догляд із осяяним ефектом

Олії для тіла виготовляють із натуральних рослинних компонентів:

  • жожоба,

  • оливи,

  • аргани,

  • сквалану,

  • мигдалю,

  • соняшнику,

  • насіння фруктів.

Ці олії багаті на вітаміни (зокрема С і Е), антиоксиданти та жирні кислоти, які допомагають боротися з передчасним старінням шкіри та ушкодженнями, спричиненими вільними радикалами.

Основні переваги олії для тіла:

  • природний блиск та сяяння шкіри;

  • глибоке живлення сухої шкіри;

  • зміцнення захисного бар’єра шкіри;

  • пом’якшення та розгладження;

  • профілактика старіння завдяки високій концентрації антиоксидантів.

Олії бувають різної текстури — від легких сухих, які швидко всмоктуються, до насиченіших, які створюють відчуття «плівочки» на шкірі.

Лосьйон для тіла: легкий щоденний догляд

Лосьйони — це поєднання водної та олійної фаз, з’єднаних за допомогою емульгаторів. Вони містять:

  • гіалуронову кислоту (зволожує та утримує вологу);

  • кераміди (покращують захисну функцію шкіри);

  • гліцерин, пантенол, ніацинамід;

  • легкі олії;

  • іноді — вітаміни та антиоксиданти.

Основні переваги лосьйонів для тіла:

  • миттєве зволоження;

  • легка текстура, яка швидко всотується;

  • мінімум залишків на одязі;

  • чудово підходить для щоденного використання навіть вранці перед виходом з дому;

  • комфортний вибір для людей, які не люблять відчуття жирності після нанесення.

Олія чи лосьйон: кому що підходить

Олія для тіла

  • Тип шкіри: дуже суха, нормальна

  • Пори року: осінь, зима, міжсезоння

  • Ефект: глибоке живлення, сяйво

  • Швидкість вбирання: може потребувати часу

  • Схильність до закупор.вання пор: можлива (залежно від складу)

  • Додаткові властивості: захист від старіння, живлення

Лосьйон для тіла

  • Тип шкіри: нормальна, комбінована, схильна до жирності

  • Пори року: весна, літо, цілий рік

  • Ефект: легке зволоження, бархатистість

  • Швидкість вбирання: швидке вбирання

  • Схильність до закупорювання пор: рідко

  • Додаткові властивості: підтримка водного балансу, відновлення бар’єра

  • Комбінування олії та лосьйону: ідеальне дуетне зволоження

Дерматологи все частіше рекомендують використовувати обидва засоби одночасно для максимального зволоження:

  • Нанесіть лосьйон одразу після душу — він утримає вологу.

  • Поверх лосьйону нанесіть кілька крапель олії — вона створить захисний бар’єр, який не дасть волозі випаруватися.

Такий метод особливо ефективний у холодну пору року чи за дуже сухої, атопічної, схильної до екземи шкірі.

Коли краще наносити засоби

  • Одразу після душу, поки шкіра ще трохи волога — це дозволяє «запечатати» вологу всередині.

  • Взимку та в періоди загострення сухості шкіри — до 2 разів на день.

  • Після пілінгів і скрабування — обов’язково наносьте зволожувальні засоби для відновлення бар’єрної функції шкіри.

Наносьте лосьйон та олію рухами у напрямку від кінцівок до центру тіла — це стимулює кровообіг і покращує лімфодренаж.

На що звернути увагу під час вибору

Для чутливої чи схильної до акне шкіри:

  • Уникайте використання кокосової олії — вона має комедогенний потенціал.

  • Обирайте легкі, «сухі» олії: жожоба, сквалан, насіння винограду.

  • Обирайте лосьйони без спирту, штучних ароматизаторів і кислотних компонентів.

Для схильної до алергій шкіри:

  • Віддавайте перевагу засобам без ароматів та ефірних олій.

  • Уважно читайте склад — іноді натуральні компоненти можуть провокувати реакції.

Для вікової шкіри:

  • Обирайте засоби з вітамінами С, Е, ретинолом, керамідами та пептидами.

Ключ до осяяння шкіри — регулярність

Найголовніше у догляді за тілом — систематичність. Регулярне зволоження зберігає шкіру:

  • гладенькою;

  • еластичною;

  • пружною;

  • захищеною від пересушування, подразнень та появи передчасних зморшок.

Пам’ятайте, шкіра тіла старіє так само як і шкіра обличчя, тож щоденний догляд — це не примха, а необхідність.

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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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