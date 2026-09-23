Оливкова олія врятує ваше волосся: правда чи міф

Оливкова олія врятує ваше волосся / © Credits

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Оливкову олію використовували як натуральний засіб для догляду за волоссям ще у Стародавньому Єгипті, Греції та Римі. І хоча сьогодні на полицях магазинів є десятки спеціальних сироваток та олій, звичайний олія теж може стати корисним доповненням до догляду.

Дерматологиня Cleveland Clinic Емі Кассуф пояснює, що оливкова олія не здатна «лікувати» волосся, але може допомогти йому мати кращий вигляд.

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Зволоження, блиск і менше пухнастості

Оливкова олія покриває стрижень волосини та уповільнює втрату вологи. У результаті волосся може стати м’якшим і гладшим.

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Вона також допомагає пригладити кутикулу — зовнішній захисний шар волосини. Коли він сухий та шорсткий, волосся починає пушитися. Олія робить поверхню гладшою, тому пасма краще відбивають світло та мають блискучіший вигляд.

Є й ще один плюс, адже добре зволожене волосся еластичніше, тому менше ламається під час розчісування та укладання. Водночас оливкова олія не відновлює посічені кінчики, а лише може допомогти запобігти подальшому пошкодженню.

Прискорення росту

На жаль, цього не відбувається, бо оливкова олія не стимулює волосяні фолікули та не змушує волосся швидше рости.

Проте якщо пасма менше ламаються, з часом вони можуть здаватися густішими та довшими. Тобто олія допомагає зберегти вже наявне волосся, а не виростити більше нового.

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Як правильно наносити олію

Головне правило — не переборщити. Почніть із кількох крапель, розітріть їх між долонями та нанесіть переважно на середину довжини й кінчики, де помітніша сухість. Найкраще робити це на вологе волосся, бо так олія допомагає утримувати вологу.

Після нанесення розподіліть засіб гребінцем або щіткою. Використовуйте саме звичайну нерафіновану оливкову олію, без ароматизаторів та інших додаткових компонентів. А перед першим використанням варто провести невеликий тест на шкірі та кілька днів поспостерігати за реакцією.

Оливкову олію також можна залишати на ніч як інтенсивний кондиціонувальний догляд. За словами Кассуф, вона легша за деякі густі засоби, тому простіше змивається.

Кому вона підійде

Найкраще оливкова олія може працювати на густому, жорсткому, кучерявому чи сухому волоссі. А ось тонке та схильне до жирності вона може обтяжити та зробити візуально сальним.

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Не варто наносити багато олії безпосередньо на шкіру голови. За словами дерматологині, її надлишок може створити середовище, сприятливе для певних дріжджових мікроорганізмів на шкірі, а це здатне погіршити деякі проблеми зі шкірою голови. Тому олію важливо ретельно змивати.

І ще одна проста порада: перед нанесенням понюхайте олію. Якщо запах здається неприємним або прогірклим, краще не використовувати її для волосся.

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