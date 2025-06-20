Опік: чому на уражену ділянку шкіри не можна наносити олію та масло

© Credits

Реклама

У кожного з нас бували ситуації, коли ми обпікалися гарячою сковорідкою чи випадково обливали руку окропом. У такі моменти багато хто згадує «перевірені» поради з дитинства: намастити опік олією, вершковим маслом або навіть сметаною. Але чи дійсно ці методи ефективні? Сучасна медицина каже: ні! Щобільше — такі дії можуть погіршити стан шкіри, збільшити глибину ушкодження і створити сприятливе середовище для бактерій.

У цій статті ми розповімо, чому небезпечно наносити жирні речовини на опіки, як правильно діяти у випадку термічного ушкодження та які засоби варто мати вдома для надання першої допомоги.

Чому не можна використовувати масло, олію чи жирні продукти

Сертифікована дерматологиня Dr. Geeta Yadav попереджає: «Олія чи вершкове масло не охолоджують шкіру — вони лише затримують тепло всередині тканин, а це може посилити опік і збільшити ризик запалення та інфекції».

Реклама

Маслянисті речовини створюють плівку, яка перешкоджає нормальному охолодженню ураженої ділянки. Замість того, щоб дати шкірі охолонути та почати процес загоєння, тепло лишається всередині та продовжує «працювати», завдає додаткових ушкоджень.

Як правильно діяти за опіків

Охолодіть уражену ділянку

Підставте її під прохолодну (але не крижану!) воду на 10–15 хв.

Не використовуйте лід: це може ще більше пошкодити тканини.

Обережно промокніть шкіру

Використовуйте чистий рушник або стерильну марлю.

Не тріть і не лущіть шкіру.

Нанесіть нейтральний заспокійливий засіб

Реклама

Ідеально підійде чиста вазелінова основа.

Уникайте кремів з ароматизаторами, спиртом або іншими подразниками.

Накрийте уражене місце

Використайте чисту, не липку пов’язку, яка пропускає повітря.

Пов’язку слід міняти щодня чм коли вона забруднюється.

Зверніться до лікаря, якщо:

Опік покриває велику площу тіла

Є бульбашки, які тріскають або болять

Опік стався на обличчі, статевих органах, кистях або стопах

Спостерігаються ознаки інфекції (гній, почервоніння, набряк, жар)

Чим можна замінити вазелін

Якщо під рукою немає вазеліну, тимчасово можна використати:

Гідрогелеві охолоджувальні серветки

Аптечні гелі для опіків (наприклад із алое чи пантенолом)

Усе це має бути без спирту, без ароматизаторів і гіпоалергенним.

Поширені помилки

Наносити олію, сметану, яєчний білок, зубну пасту

Проколювати пухирі

Використовувати вату — вона може прилипнути до рани

Залишати опік відкритим на тривалий час

Як би спокусливо не здавалося скористатися «бабусиними» методами, не варто наносити олію чи вершкове масло на опіки. Це не допоможе, а лише зашкодить. Найкраще — охолодження прохолодною водою, чистота, заспокійливий нейтральний засіб і правильна пов’язка. І, звісно, медична допомога у разі серйозного ураження.

Реклама