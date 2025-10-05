Осінній перезапуск шкіри: поради косметичної хімікині

© Credits

Реклама

Косметична хімікиня, співзасновниця бренду Re[Sens] Юлія Гагаріна розповіла, як змінюються потреби шкіри восени і поділилася корисними порадами щодо догляду за шкірою.

Після літа шкіра може стати тьмяною, чутливо, сухою і може лущитися. Це наслідок дегідратації, ультрафіолету, жорсткої води та перепадів температур. Осінній догляд має бути спрямований не на агресивне оновлення, а на відновлення бар’єра та збалансовану гідратацію.

Крок 1. М’яке очищення

Важливо обирати ніжні засоби, які делікатно очищують, не травмуючи шкіру. Оптимально використовувати продукти з амінокислотами або поліпептидами шовку, які допомагають підтримувати гідратацію та комфорт.

Реклама

Крок 2. Відновлення балансу

Тонізація та зволоження восени — це не просто ритуал після вмивання, а активний етап підтримки бар’єру. Ключові компоненти — мінерали, цераміди та кальцій — допомагають шкірі відновлювати структуру, еластичність і сяйво.

Крок 3. Підтримка після літа

Після сонячного сезону шкіра потребує відновлення природних біологічних процесів. Вітамін D важливий не лише для здоров’я, а й для зволоження та захисту шкіри. Використання формул, що активують природні механізми регенерації, допомагає підтримати мікроциркуляцію, оксигенацію клітин і внутрішній ресурс стійкості шкіри у холодний сезон.

Крок 4. Делікатне оновлення

Якщо після літа шкіра має тьмяний вигляд, варто обирати щадні ексфоліанти: гомажі або пілінги з м’якими кислотами, які не пошкоджують бар’єр і не викликають подразнень. Використовувати їх достатньо 1–2 рази на тиждень для підтримки гладкості та природного сяйва шкіри.

Slow beauty: повага до шкіри

Краса — це не швидкий результат, а гармонія. Slow beauty — це повага до шкіри, її природних ритмів та мікробіому. Юлія Гагаріна радить: важливо робити менше, але розумніше: обирати м’які формули, стабільні інгредієнти та дбати про бар’єр.

Реклама

Осінь — ідеальний час перейти від «швидких» рішень до усвідомленого догляду. Делікатне очищення, зволоження, підтримка бар’єра та щадне оновлення допоможуть шкірі зустріти холодний сезон спокійною, м’якою та збалансованою.