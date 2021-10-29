Осіннє випадання волосся: як боротися і чи потрібно

За добу людина втрачає від 50 до150 волосин, що є нормою. На місці волосся, що випало, виростає нове — його кругообіг на голові відбувається постійно. Одна волосяна цибулина протягом життя проходить повний цикл зростання приблизно 30 разів.
Про те, чи справді восени випадає більше волосся, ніж зазвичай, і чи можна вплинути на цей процес, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.
Фази циклу росту волосся
Наше волосся росте і випадає за графіком, відповідно до фази циклу:
- анаген — фаза активного росту, близько 80% волосся перебуває в цій фазі (2-6 років);
- катаген — перехідна фаза, коли зростання волосся сповільнюється (2-3 тижні);
- телоген — фаза спокою, волосся припиняє рости і починає випадати (близько 100 днів);
- ранній анаген — фаза формування та проростання нового волосся, перехід в анаген.
Посилене випадання волосся відбувається у телогені. Уповільнити цей процес чи зупинити неможливо. Тому, якщо у вас почало активно обсипатися волосся, можливо, воно в телогені. За міжнародною класифікацією хвороб цей період називається телогеновим випадінням волосся.
Стоденне оновлення не впливає на густоту шевелюри, оскільки на місці кожного волосся, що випало, виросте нове. І випадає волосся не локально, а поступово по всій голові. Коли йдеться про облисіння, волосся стоншується і випадає локально — рідшає проділ у вигляді ялинки, з'являються залисини на маківці.
Причини осіннього випадання волосся
Згідно з еволюційною теорією, причина осіннього випадання волосся – перебудова організму на осінній режим. Влітку більша частина волосся у фазі анагену, щоб забезпечити нам захист від ультрафіолетового випромінювання. Восени сонце менш активне, ніж улітку, і тому починається телогенове випадання волосся. Простіше кажучи, наше волосся відчуває погодні зміни, визначаючи найбільш вдалий час для випадання.
Перехід на осінній режим триває середньому від 2 до 6 тижнів. У цей період людина може щодня втрачати 150-200 волосин. Припустимо, влітку ви втрачали близько 50 волоин, що майже непомітно. Збільшення втрат у 3-4 рази складно не помітити. І найчастіше це викликає паніку. На поверхні шкіри голови розташовується близько 150 тис. волосяних цибулин, тому мінус 100-150 волосинок — це відносно невеликі втрати навіть якщо вони відбуваються щодня протягом невеликого проміжку часу.
Також восени волосся може випадати на тлі:
- дефіциту вітамінів та мікроелементів (зокрема, вітаміну D та заліза);
- сильного чи хронічного стресу;
- неправильного догляду за шкірою голови та волоссям;
- загострення хронічних захворювань внутрішніх органів чи систем (органи шлунково-кишкового тракту, щитоподібна залоза);
- розвитку інфекційних захворювань та зниження роботи імунної системи;
- жорсткої дієти;
- приймання лікарських засобів;
- спазму судин, викликаного холодами та морозами;
- гормонального збою.
Способи боротьби з сезонним випаданням волосся
Восени я раджу вводити в раціон харчування продукти, багаті на білок, Омега-3, цинк, залізо, вітаміни А, В5, В12, С, D. Раз на 10-14 днів робити пілінг шкіри голови. Використовувати у догляді сироватки з активними компонентами, спрямованими на зміцнення та оздоровлення волосся. Робити масаж шкіри голови.
Сезонне випадання волосся – не привід для паніки, оскільки цей процес є оборотним і обмеженим у часі. Я раджу звернутися до лікаря, якщо:
- волосся випадає довше 2 місяців;
- сильне випадання волосся сталося вперше у житті;
- обсяг волосся зменшився, воно витончилося, стало ламким і сухим;
- ваші рідні мають осередкову або андрогенетичну алопецію, анемію, аутоімунні захворювання.
Любіть себе та своє волосся!
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