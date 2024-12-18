Обличчя буде сяяти: 32 продукти, особливо корисні для краси шкіри

Найкращі продукти, корисні для шкіри, зрештою, — ті, які становлять основу здорового збалансованого раціону. Однак є певні ключові продукти, що підтримують колір обличчя, — з важливими поживними речовинами, такими як вітаміни A, C і K, для природного сяйва — які було б корисно додати до списку закупів у супермаркеті.

Є продукти, корисні для шкіри, такі як устриці та кавун, які навряд чи регулярно будуть присутні у вашому щоденному раціоні. Тим не менш, було б розумно якомога частіше налягати на жирну рибу, листову зелень та різнокольорові фрукти, як-от лосось, капуста та малина, – заради кольору обличчя та сяйва шкіри.

Крім того, те, що ви п'єте, також має значення. Вживання великої кількості води або зеленого чаю також є ключовим фактором, коли йдеться про турботу про вашу шкіру зараз, а також її захист у майбутньому.

Woman&Home склав список продуктів, особливо корисних для краси та сяйва вашої шкіри.

Горіхи

Горіхи / Фото: Credits

Горіхи багаті на корисні жири, особливо жирні кислоти омега-3, які, як було встановлено, допомагають підтримувати зволоженість шкіри і зменшувати запалення. Також є докази, що вони містять необхідні вітаміни та антиоксиданти, такі як вітамін Е та селен, які захищають шкіру від окислювального стресу та підтримують її еластичність. Їжте їх насамперед вранці з грецьким йогуртом і фруктами або посипте ними салат або жарку для здорової вечері.

Кейл

Кейл / Фото: Credits

Один із найкорисніших для шкіри овочів — капуста. Вона багата на вітаміни А, С і К, які, як повідомляється, підтримують вироблення колагену, зменшують запалення і сприяють відновленню шкіри. Високий вміст антиоксидантів також допомагає захистити шкіру від шкідливого впливу навколишнього середовища та окислювального стресу.

Лохина

Чорниця / Фото: Credits

Регулярно їжте лохину як перекус або добавку до сніданку. Вона багата на антиоксиданти, особливо на антоціани, які допомагають захистити шкіру від окислювального стресу і зменшити ознаки старіння. Високий вміст вітаміну С також підтримує вироблення колагену, покращуючи еластичність шкіри.

Насіння

Насіння Чіа / Фото: Credits

Додайте насіння льону та чіа до своюєї кухонної шафи. Вони є чудовими джерелами жирних кислот омега-3, які допомагають підтримувати шкіру зволоженою та зменшувати запалення. Вони також містять необхідні вітаміни та мінерали, такі як цинк та вітамін Е, які підтримують відновлення шкіри та захищають її від пошкодження ультрафіолетом.

Кавун

Кавун / Фото: Credits

Кавун зволожує шкіру завдяки високому вмісту води, що, як показують дослідження, допомагає зберігати шкіру зволоженою та пружною. Він також містить лікопін — антиоксидант, який захищає шкіру від пошкодження ультрафіолетом і зменшує запалення, зрештою сприяючи більш рівному кольору обличчя.

Ківі

Ківі / Фото: Credits

Цей фрукт багатий на вітамін С, який стимулює вироблення колагену і допомагає захистити шкіру від пошкодження вільними радикалами. Його високий вміст антиоксидантів також підтримує відновлення шкіри та зменшує ознаки старіння, тоді як вміст води допомагає підтримувати зволоженість шкіри.

Помідори

Рецепт закуски з помідорів / Фото: Credits

Помідори багаті на лікопін, потужний антиоксидант, який допомагає захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання і зменшує появу зморшок і тонких ліній. Вони також містять вітамін С, який підтримує вироблення колагену та допомагає підтримувати еластичність шкіри та здоровий колір обличчя.

Шпинат

Шпинат / Фото: Credits

Листові зелені овочі завжди повинні бути у вашому продуктовому кошику. Сюди входить шпинат, який багатий на вітаміни А, С і К, які сприяють здоров'ю шкіри, підтримуючи вироблення колагену, зменшуючи запалення та посилюючи відновлення шкіри. Його високий рівень антиоксидантів, таких як бета-каротин та лютеїн, також допомагає захистити шкіру від окислювального стресу.

Яйця

Яйця / Фото: Credits

Яйця багаті на високоякісний білок, який необхідний для вироблення колагену, допомагаючи підтримувати структуру та еластичність шкіри. Вони також містять вітаміни А, D та Е, живильне тріо, яке підтримує відновлення шкіри, зволоження та захист від окисного пошкодження.

Зелений чай

Зелений чай / Фото: Credits

Цей заспокійливий напій багатий на антиоксиданти, зокрема катехіни, які допомагають захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання, зменшити запалення і боротися з окислювальним стресом. Також є докази, що його протизапальні властивості сприяють загоєнню шкіри та можуть допомогти зменшити почервоніння, прищі та інші подразнення шкіри.

Лосось

Лосось для закусок та бутербродів / Фото: Credits

Жирна риба є важливим доповненням до дієти, сприятливої для шкіри. Лосось багатий омега-3 жирними кислотами, які допомагають підтримувати гідратацію, зменшують запалення та підтримують гладкий, сяючий колір обличчя. Він також забезпечує високоякісний білок та вітамін D, які сприяють еластичності шкіри, відновленню та загальному здоров'ю шкіри.

Темний шоколад

Шоколад / Фото: Credits

Темний шоколад, особливо сорти з високим вмістом какао, багатий на антиоксиданти, такі як флавоноїди, які допомагають захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання і покращують приплив крові до шкіри, сприяючи здоровому сяйву. Однак, як і будь-який шоколад, його важливо вживати в міру.

Йогурт

Соус з йогурту з огірком та часником / Фото: Credits

Він багатий на пробіотики, які допомагають збалансувати мікробіом кишківника, сприяючи очищенню шкіри та зменшенню запалення. Цей молочний продукт також містить вітаміни та мінерали, такі як кальцій, вітаміни групи В та цинк, які сприяють відновленню та зволоженню шкіри.

Солодка картопля

Батат з яйцями, запечені в духовці. / Фото: Credits

Важливо намагатися їсти всі кольори веселки, коли справа стосується кольору обличчя. Солодка картопля багата бета-каротином, який організм перетворює на вітамін А, — поживну речовину, яка сприяє оновленню клітин шкіри та допомагає запобігти сухості та зморшкам. Він також містить вітамін С, який підтримує вироблення колагену.

Перець

Маринований перець / Фото: Credits

Перець, особливо червоний і жовтий, багатий на вітамін С, який підтримує вироблення колагену, допомагаючи підтримувати еластичність шкіри і зменшувати появу тонких ліній. Він також містить антиоксиданти, такі як каротиноїди, які захищають шкіру від окислювального стресу та пошкодження ультрафіолетом.

Банани

Банани / Фото: Credits

Вони можуть здатися трохи простими, але банани — це живильне джерело енергії. Вони багаті на вітаміни A, C і E, які допомагають підтримувати зволоженість шкіри, сприяють виробленню колагену і захищають від шкідливого впливу навколишнього середовища. Їхні натуральні ферменти та калій також допомагають живити шкіру.

Скумбрія

Запечена скумбрія з помідорами та цибулею / Фото: Credits

Існує безліч видів жирної риби, корисної для шкіри. Скумбрія – чудове джерело жирних кислот омега-3, які допомагають підтримувати зволоженість шкіри та зменшувати запалення. Вона також містить високоякісний білок та вітамін D, які підтримують вироблення колагену та загальне відновлення шкіри, зберігаючи її пружною.

Полуниця

Полуниця / Фото: Credits

Полуниця багата на вітамін C, який посилює вироблення колагену і допомагає захистити шкіру від пошкодження вільними радикалами, зменшуючи ознаки старіння. Антиоксиданти цього фрукта також допомагають зменшити запалення та захищають від ультрафіолетового випромінювання, сприяючи більш чистому та здоровому кольору обличчя.

Тунець

Тунець / Фото: Credits

Корисні для шкіри продукти дуже часто доступні. Сюди входить тунець, який багатий на омега-3 жирні кислоти, які допомагають підтримувати шкіру зволоженою і зменшують запалення. Він також забезпечує високоякісний білок та вітамін D, які підтримують вироблення колагену та сприяють відновленню та пружності шкіри.

Малина

Малина / Фото: Credits

Малина багата на антиоксиданти, включаючи вітамін С, які допомагають захистити шкіру від пошкодження вільними радикалами та підтримують вироблення колагену, покращуючи еластичність шкіри. Її протизапальні властивості також зменшують почервоніння та подразнення, сприяючи більш чистому, здоровому кольору обличчя.

Оливкова олія

Оливкова олія / Фото: Credits

Оливкова олія також корисна для вашої шкіри, як і для вашого серця. Вона багата на корисні мононенасичені жири та антиоксиданти, такі як вітамін Е, які допомагають зволожувати шкіру, зменшувати запалення та захищати від окислювального стресу. Її зволожувальні властивості також підтримують відновлення шкіри, зберігаючи її м'якою та еластичною.

Устриці

Устриці / Фото: Associated Press

Насолода устрицями ідеально підходить для вашої шкіри. Вони є багатим джерелом цинку, мінералу, необхідного для відновлення шкіри, вироблення колагену та зменшення запалення. Вони також забезпечують високоякісний білок та жирні кислоти омега-3, які допомагають підтримувати еластичність та зволоження шкіри.

Нут

Салат із нутом / Фото: Credits

Нут багатий білком та цинком, які важливі для відновлення шкіри, вироблення колагену та зменшення запалення. Він також містить антиоксиданти та вітаміни групи В, які сприяють здоров'ю шкіри, підтримуючи зволоження та запобігаючи окисному пошкодженню.

Червоний виноград

Червоний виноград / Фото: Credits

Перекушуйте червоним виноградом, який багатий на антиоксиданти, особливо на ресвератрол, який допомагає захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання, зменшує запалення та уповільнює процес старіння. Він також містить вітамін С, який підтримує вироблення колагену та бореться з окислювальним стресом.

Вода

Вода / Фото: Credits

Підтримка водного балансу необхідна для підтримки зволоженості шкіри, допомагаючи їй залишатися пружною, гладкою та еластичною, а також підтримує природну бар'єрну функцію шкіри, зменшуючи появу тонких ліній та покращуючи еластичність.

Авокадо

Авокадо / Фото: Credits

Авокадо багате на корисні жири, особливо жирні кислоти омега-9, які допомагають зволожувати шкіру і покращувати її еластичність. Вони також містять вітаміни E і C, які захищають від окисного пошкодження та сприяють виробленню колагену.

Броколі

Брокколі / Фото: Credits

Броколі сповнена вітамінів C і K, які допомагають захищати шкіру від окисного пошкодження та підтримують вироблення колагену для пружності та еластичності. Цей скромний овоч також містить сульфорафан — потужний антиоксидант, який знімає запалення і допоможе захистити шкіру від пошкодження ультрафіолетом.

Морква

Запечена в меді гостра молода морква / Фото: Credits

Морква багата бета-каротином, який організм перетворює на вітамін A, необхідний для регенерації клітин шкіри та запобігання сухості чи зморшкам. Високий вміст антиоксидантів у ній також допомагає захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання та окислювального стресу, сприяючи гладкому, сяйливому кольору обличчя.

Квасоля

Квасоля / Фото: Credits

Білок необхідний для вироблення колагену, допомагаючи підтримувати структуру шкіри та еластичність, а квасоля – чудове джерело рослинного білка. Вона також містить цинк та антиоксиданти, які сприяють відновленню шкіри, зменшують запалення та захищають шкіру від стресових факторів довкілля.

Апельсини

Апельсиновий сік / Фото: Credits

Апельсини багаті на вітамін С, який стимулює вироблення колагену, допомагаючи підтримувати еластичність шкіри і зменшуючи появу тонких ліній. Високий вміст антиоксидантів також захищає шкіру від пошкодження вільними радикалами, сприяючи яскравому, молодому кольору обличчя.

Курага

Курага / Фото: Credits

Курага є багатим джерелом вітаміну А, який сприяє здоровому оновленню клітин шкіри та зменшує появу тонких ліній. Вона також містить антиоксиданти, такі як вітамін С, який підтримує вироблення колагену, підвищує еластичність шкіри та захищає від окисного пошкодження.

Хліб на заквасці

Хліб / Фото: Credits

Хліб на заквасці виготовляється шляхом процесу ферментації, який покращує його профіль поживних речовин, полегшуючи перетравлення та засвоєння вітамінів групи В, які підтримують здоров'я шкіри, сприяючи регенерації клітин та зменшуючи запалення. Пробіотики в заквасці також допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишківника, що також може сприяти більш чистій шкірі.

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