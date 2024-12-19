Освітлює, пом'якшує, бореться з акне і робить губи пухкішими: чим корисна олія м'яти і як її використовувати

М'ята допоможе впоратися зі здуттям живота, набряками, акне, нездоровим кольором обличчя і навіть зробити губи пухкішими.

Олія м'яти перцевої є ідеальним інгредієнтом для надання свіжості вашому зовнішньому вигляду. Вона особливо добре підходить для домашніх косметичних процедур.

Woman`s World зібрав різні способи використання олії м'яти перцевої для шкіри від масок для обличчя до ванн, тоніків та багато іншого.

Освітлює колір обличчя

Нанесення м'ятної маски на обличчя може освіжити колір. Це тому, що ментол, основний компонент м'яти, покращує кровообіг, тому шкіра виглядає яскравішою та молодшою. Олія перцевої м'яти також тимчасово звужує розширені пори та зменшує жирність. Ваша шкіра виглядатиме сяючою, а не жирною.

Усуває здуття живота

Якщо ви випадково переборщили із солоними ласощами або ігристими напоями в цей святковий сезон, які викликають у вас набряки, прийміть ванну з маслом перцевої м'яти. Такі сполуки, як ментол і монотерпен у маслі, вбираються у шкіру, стимулюючи лімфатичну систему виведення зайвої рідини і токсинів.

Рецепт

Змішайте 1 склянку солі Епсома (її протизапальні властивості також знімають набряки) і 5 крапель ефірної олії перцевої м'яти. Додайте суміш у ванну, наповнену теплою водою, і полежите в ній 15 хвилин|мінути|.

Порада: перед процедурою зробіть тест на подразнення шкірою олією перцевої м'яти.

Якщо ви не любитель ванн, обгортання з м'ятою також може допомогти у разі здуття живота.

Рецепт

Змішайте кілька крапель (1-2) олії перцевої м'яти (або 1 ст. л. подрібненого листя м'яти) і 1⁄4 склянки оливкової олії. Ввітріть у живіт; вільно оберніть область поліетиленовою плівкою. Через 15 хвилин зніміть обгортання та змийте.

Пом'якшує сухі, грубі ділянки

Якщо шкіра суха, груба і лущиться, використовуйте олію перцевої м'яти. Її антиоксиданти відновлюють суху, грубу шкіру. Зміцніть переваги за допомогою відлущувального цукру і зволожувальної олії жожоба.

Рецепт

Змішайте 1 ст. л. цукру, 11⁄2 ст. л. олії жожоба і 3 краплі олії перцевої м'яти. Під час прийняття душу втирайте у шкіру протягом 1 хвилини, змийте.

Усуває гормональні висипання

Олія, витягнута з листя м'яти, містить антибактеріальні речовини, які вбивають бактерії, що викликають акне на шкірі, а його протизапальні властивості швидко заспокоюють і лікують плями.



Покладіть жменю свіжого листя м'яти в миску, яку можна тримати під час нагрівання. Доведіть до кипіння 2 склянки дистильованої води та залийте листя. Дайте настоятися протягом 30 хвилин, потім перелийте у банку з кришкою. Наносьте ватним диском на свіжовимиту шкіру. Зберігайте банку у холодильнику протягом двох тижнів.

Робить губи пухкішими

Використання м'ятного скрабу для губ працює двома способами, щоб зробити здуті губи повнішими. По-перше, він м'яко відлущує, видаляючи суху омертвілу шкіру, яка може підкреслювати тонкі губи. Потім перцева м'ята збільшує приплив крові до цієї області, роблячи губи пухкішими на кілька годин. Вона також містить вітамін А, що виробляє колаген, тому губи з часом виглядають більш пухкими.

Рецепт

Змішайте 1⁄2 ч. л. коричневого цукру, 2 краплі ефірної олії м'яти перцевої та 1⁄4 ч. л. оливкової олії. Нанесіть на чисті губи на 1 хвилину, потім витріть.

Ви також можете покращити свої губи і отримати ті ж результати, розбавивши олію м'яти перцевої у блиску для губ. Додайте одну краплю ефірної олії м'яти перцевої в тюбик блиску для губ і перемішайте, перш ніж наносити на губи.

Надає волоссю об'єму

Потужний ментол у олії м'яти перцевої посилює кровообіг у шкірі голови і доставляє кисень та поживні речовини до волосяних фолікулів, підтримуючи пасма біля коріння для більш пишної гриви. Результат – нове здорове волосся.

Перед тим, як використовувати олію м'яти перцевої у домашній косметиці та ходових процедурах, переконайтеся, що у вас немає на неї алергії.

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