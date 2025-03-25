Перекис бензоїлу чи саліцилова кислота: що підійде саме вам для боротьби з акне

Перекис бензоїлу та саліцилова кислота – два ефективних інгредієнти у боротьбі з акне, кожен із яких має свої переваги.

Видання Real Simple розповіло про два найефективніші інгредієнти у боротьбі з прищами. Обидва вони є ключовими компонентами догляду за проблемною шкірою, але їхня дія суттєво відрізняється.

Як діє перекис бензоїлу

Перекис бензоїлу – потужний антибактеріальний компонент, який ефективно знищує Cutibacterium acnes – бактерії, які спричиняють запальні процеси у шкірі. Окрім цього, він має відлущувальні властивості, які допомагають позбавитися відмерлих клітин та запобігти утворенню нових прищів.

Перекис бензоїлу – один із найефективніших засобів для лікування запалених, червоних прищів. Він діє як своєрідний вогнегасник, зменшує почервоніння, набряк і запальні процеси. Однак цей інгредієнт має і свої недоліки: він може спричиняти подразнення, сухість шкіри, а також відбілювати тканини (рушники, постільну білизну, одяг). Тому варто бути обережним під час його застосування.

Що таке саліцилова кислота

Саліцилова кислота – це бета-гідроксикислота (BHA), яка глибоко проникає у пори та допомагає очистити їх від надлишкового себуму, відмерлих клітин шкіри та інших забруднень. Вона діє як своєрідний "очищувач труб", розчиняє закупорювання, які можуть призводити до появи комедонів (чорних та білих цяток).

Завдяки своїм потужним відлущувальним властивостям саліцилова кислота ефективно працює під час лікування комедонального акне, розширених пор та жирної шкіри. Проте її використання також може викликати сухість і підвищену чутливість до сонця, тому важливо не забувати про щоденний сонцезахисний крем.

Основні відмінності між інгредієнтами

Перекис бензоїлу та саліцилова кислота працюють різними методами:

Перекис бензоїлу вбиває бактерії, які спричиняють акне, та найкраще підходить для запалених прищів, пустул та кіст.

вбиває бактерії, які спричиняють акне, та найкраще підходить для запалених прищів, пустул та кіст. Саліцилова кислота допомагає розчиняти надлишок шкірного сала та відлущує мертві клітини, а це ефективно для боротьби з комедонами та розширеними порами.

Ці два засоби можна використовувати разом, але з обережністю, адже вони можуть підсилювати один одного та викликати сухість або подразнення. Тому краще почати з невисокої концентрації та поступово збільшувати частоту використання.

Як обрати засіб саме для вас

Якщо у вас запалені прищі (червоні, болючі, з гноєм), перекис бензоїлу буде найефективнішим варіантом.

Якщо вас турбують чорні точки та розширені пори, зверніть увагу на саліцилову кислоту.

Якщо шкіра схильна до подразнень і сухості, обирайте засоби з нижчими концентраціями активних речовин і обов’язково доповнюйте догляд зволожувальними кремами.

Якщо шкіра жирна та схильна до комедонів, саліцилова кислота стане ідеальним вибором.

Поєднання з іншими інгредієнтами

Обидва компоненти можна поєднувати з іншими доглядовими засобами для досягнення максимального ефекту. Наприклад:

Зволоження: гіалуронова кислота чи керамідовмісні креми допоможуть запобігти пересушуванню шкіри.

Заспокійливі компоненти: Алое чи пантенол допоможуть зменшити подразнення.

Сонцезахист: важливий під час використання будь-яких засобів для лікування акне, адже шкіра стає чутливішою до ультрафіолету.

Головне – правильно визначити тип висипань і підібрати засіб відповідно до потреб вашої шкіри. Якщо самостійно розібратися складно, варто проконсультуватися з дерматологом, який допоможе обрати оптимальний догляд.

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