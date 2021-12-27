Пережити свята: головні поради для всього тіла

Річки алкоголю, олів'є у необмеженій кількості та шматочок торта зверху перед сном – традиційне меню на свята. Наслідки: шлунок – у шоці, шкіра – у "прищах".

Як правильно подбати про свою шкіру у святковий період, щоб уникнути зневоднення та набряклості, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Демакіяж

Навіть якщо ви повернулися додому о 5 годині ранку, макіяж потрібно змити. Міцелярна вода, гідрофільна олія, молочко чи серветки для зняття макіяжу – підійде все. Після зняття макіяжу вмийтеся водою кімнатної температури, використовуючи гель або пінку, щоб змити залишки декоративної косметики та засіб для демакіяжу. Потім тонізуйте шкіру, нанесіть зволожувальний крем і зі спокійним серцем лягайте спати.

Зволоження та захист шкіри обличчя від сонця

Зволожуйте шкіру обличчя та шиї вранці та ввечері, наносячи крем за 30-40 хвилин перед виходом з дому або довгим забігом на кухню, щоб шкіра встигла його вібрати. Якщо користуєтеся сонцезахисним кремом, що важливо та похвально, наносьте його поверх зволожувального. І дайте шкірі ще 15-20 хвилин. Потім можна використовувати тональний крем і бігти у святкових справах.

Зволожуйте губи

Виходячи на вулицю, користуйтеся бальзамом для губ. Він створює на губах захисний бар'єр, який захищає тонку шкіру від зневоднення та обвітрювання. Не облизуйте губи на вулиці, не чіпайте руками та періодично наносьте бальзам повторно.

Вдома бальзам використовувати не потрібно. Це дорога до звикання і нав'язливої сухості, якої неможливо позбутися. Якщо губи сильно сохнуть, зробіть зволожувальну маску для губ, підберіть крем. В крайньому разі нанесіть на чисту шкіру мед, за годину приберіть залишки серветкою. Мед має заспокійливу та пом'якшувальну дію.

У разі нав'язливої сухості губ, що не минає, зверніться до сімейного лікаря. Сухість може бути симптомом цукрового діабету, дефіциту вітамінів А, Е чи корисних жирів.

Додаткове зволоження

Взимку в опалюваних приміщеннях повітря сухе, через що підвищується трансепідермальна втрата вологи. Шкіра сохне і лущиться. Тому користуйтеся не лише зволожувальним кремом, а й сироваткою з активними компонентами. Якщо виробник просить закривати сироватку кремом, не нехтуйте цією рекомендацією.

Також 2-3 рази на тиждень раджу користуватися зволожувальними денними та нічними масками, зволожувачем повітря. У тому числі – і портативним зволожувачем, який поміститься до сумочки. Якщо сохне шкіра тіла, після душу користуйтеся зволожувальним кремом або молочком. Вода у душі – помірно тепла, не гаряча.

Після новорічної ночі ідеально виспатися, зробити самомасаж обличчя за допомогою ролера чи скребка. На обличчя та шию нанести зволожувальну маску, під очі – патчі. Потім – креми та сироватку. І вирушити на пішохідну прогулянку.

Тримайте себе в руках

У період свят дуже складно відмовитися від шматочка улюбленого торта чи ще однієї ложечки олів'є, але здоров'я та краса вимагають "жертв". Їжте все, що любите, але маленькими порціями. Не переїдайте та не перепивайте. Хоча б за декілька годин до сну відмовтеся від алкоголю, солодощів, цупкої, жирної, солоної їжі. Інакше наступний день розпочнеться з неприємної зустрічі з набряклістю – ці продукти та напої затримують у тканинах воду.

Що робити, якщо тіло все ж перетворилося на один великий постсвятковий набряк?

1. Зробити лімфодренажну зарядку – фізична активність прискорює відтік лімфатичної рідини. Пострибайте, поприсідайте хоча б 5-7 хвилин (до їжі).

2. Дбайливо протріть обличчя кубиками льоду – холод прискорює мікроциркуляцію крові.

3. Прийміть контрастний душ.

4. Розмістіть під очима прохолодні патчі, що щільно зчіплюються з поверхнею шкіри.

5. Замініть олів'є та цукерки на салат і гречку, шампанське – на теплу воду з лимоном.

"Прищі", що раптово з'явилися, не видавлюйте і не лікуйте чудо-сироваткою. Для початку скоригуйте харчування, водний режим, режим неспання та відпочинку. І, звичайно ж, не забувайте під час свят вчасно змінювати маски для обличчя, дезінфікувати руки та не чіпати обличчя руками протягом дня.

Любіть себе та свою шкіру!

Більше порад про красу та здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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