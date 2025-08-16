Підкреслений погляд: як правильно промалювати нижню стрілку, щоб очі мали виразніший вигляд

Як правильно промалювати нижню стрілку, щоб очі мали виразніший вигляд / © Credits

Реклама

Візажист та автор сторінки mister.makeupartist розповів, що не варто повністю відмовлятися від нижньої стрілки, а адаптувати її під тренди, особливо якщо ви хочете зберегти виразність погляду, але уникнути «важкого» ефекту.

Сучасний макіяж орієнтований на легкість та «підтягнутий» ефект очей. Якщо основна вага припадає на верхню стрілку, погляд має відкритіший та молодший вигляд. Нижня підводка при цьому має бути м’якою та делікатною.

Що знадобиться

Олівець для очей — м’який та стійкий, бажано з кремовою текстурою. Візажист радить відтінки шоколадного, бронзового чи темно-сірого замість чорного, щоб уникнути надмірної жорсткості.

Рідка підводка — для верхньої лінії вій, щоб створити чіткий та підтягнутий контур.

Пензлик для розтушовування — допоможе зробити м’який перехід без різких ліній.

Що робити

Промалюйте верхню лінію вій рідкою підводкою, трохи підніміть кінчик стрілки вгору. Візьміть м’який олівець і нанесіть тонку лінію вздовж нижньої лінії вій. Розтушуйте кистю чи аплікатором, щоб не залишилося чітких меж. Для ефекту сяйва можна використати бронзовий чи золотистий олівець у зовнішньому куточку ока. Завершіть образ тушшю, особливо виділивши верхні вії.

Поради

Не використовуйте надто темний чи щільний колір для нижньої лінії, він може візуально зменшити очі.

Якщо схильні до сльозогінності чи маєте жирну шкіру, обирайте стійкі водостійкі формули.

Щоб уникнути ефекту «втомлених» очей, нижня стрілка має бути коротшою за верхню.

Замініть чорний олівець на теплий бронзовий чи темно-оливковий, він м’якше підкреслить колір очей і додасть свіжості образу.