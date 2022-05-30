Пігментація: як захиститися від сонця?

Пігментація: як захиститися від сонця?

Лікарка-дерматовенерологиня, косметологиня Ганна Кравчук вирішила розповісти, як захищатися від сонця правильно.

Причини пігментації - крім надмірної інсоляції, на її появу впливає:

генетична схильність;

гормональний дисбаланс (підлітковий вік, вагітність, лактація);

приймання деяких лікарських препаратів: оральні контрацептиви, антибіотики групи тетрацикліну;

хронічні шкірні захворювання: екзема, псоріаз та ін;

проведення косметичних процедур з контрольованим та тимчасовим пошкодженням шкіри: пілінги, шліфування, дермобразія та ін. Після проведення таких процедур шкіра стає чутливішою до сприйняття УФ-променів.

Запобіжні заходи:

1. Уникайте прямих сонячних променів. У сонячні дні носіть головний убір і сонцезахисні окуляри (профілактика міжбрівної зморшки та зморшок навколо очей).

2. Після проведення професійних косметичних процедур дотримуйтесь рекомендацій лікаря;

3. Робіть курсом освітлювальні пілінги (обережно і з призначень лікаря в період активного сонця);

4. Застосовуйте сироватки з вітаміном с, гидрохіноном (1-4% у складі засобу), ретинолом, арбутином, азелаїновою кислотою в складі. Час використання – вечір. Якщо хочете нанести засіб вранці, перекривайте його сонцезахисним кремом з SPF 10-20. Знову, після рекомендацій і підбирання засобів лікарем.

Також читайте Що таке лімфа і який вплив має на нашу шкіру

5. Стежте за гормональним балансом: меланоцити дуже чутливі до гормонів, гормони стимулюють їх вироблення. Пам'ятайте, що протизаплідні таблетки або спіралі з гормонами сприяють появі пігментації в теплу пору року (переважно – влітку).

6. Не виходьте на сонце одразу після використання парфуму – деякі компоненти можуть провокувати фототоксичне запалення шкіри.

7. Не відвідуйте солярій. Людям, схильним до сонця, вони протипоказані. Засмага, отримана в солярії, нестійка, рівень вітаміну D не підвищує. Потрапите на сонце, все одно обгорите.

⠀

Якщо у вас стались особливі стосунки з сонцем, раджу відвідати лікаря-дерматолога щоб виконати діагностику пігментації, підібрати захисні засоби і визначитись з косметичними процедурами. Це можуть бути пілінги, карбокистерапія, лазерні або ін'єкційні процедури та ін.

Любіть себе і свою шкіру!

Більше порад про красу і здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

Читайте також: Масаж обличчя в домашніх умовах: правила та прийоми