Пігментні плями / © Credits

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Рівний тон і природне сяйво шкіри вже давно стали своєрідним б’юті-еталоном. Проте пігментація сама по собі — не недолік, меланін, який надає шкірі кольору, також допомагає захищати її від ультрафіолету. Проблема виникає тоді, коли цього пігменту виробляється забагато чи він нерівномірно розподіляється. Видання HELLO! спробувало розібратися, чому з’являються пігментні плями та які інгредієнти можуть допомогти у боротьбі з ними.

Види гіперпігментації

Не всі темні плями однакові і це важливо враховувати під час вибору догляду.

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Сонячні плями — плоскі коричневі ділянки, які найчастіше з’являються на обличчі та тильному боці долонь унаслідок тривалого впливу сонця. З віком їх може ставати більше.

Веснянки — спадкова особливість, пов’язана з пігментацією. Вони можуть ставати помітнішими після перебування на сонці, проте самі по собі не є ознакою хронічного пошкодження шкіри.

Мелазма — симетричніші коричневі плями, які часто виникають на лобі, скронях і над верхньою губою. На їхню появу можуть впливати гормональні зміни, вагітність і приймання гормональних контрацептивів. Сонячне випромінювання здатне погіршувати стан.

Постзапальна гіперпігментація — темні сліди, які залишаються після акне, екземи, подразнення чи травмування шкіри. Такий тип частіше зустрічається у людей із темнішими відтінками шкіри.

Різні види пігментації можуть бути схожими чи поєднуватися. Тому перед початком лікування варто пройти професійне обстеження, а не визначати тип плям самостійно.

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Які компоненти шукати у косметиці

У домашньому догляді можуть допомогти засоби з ніацинамідом, вітаміном С, транексамовою кислотою, екстрактом солодки та спеціальними пептидами. Вони впливають на різні механізми утворення пігменту, тому вдало підібране поєднання компонентів може бути ефективнішим за ставку на один популярний інгредієнт.

Однак головне правило боротьби з гіперпігментацією — щоденний сонцезахист. Рекомендується використовувати засоби широкого спектра дії з SPF 30–50, навіть якщо ви вже працюєте над освітленням плям. Без захисту від ультрафіолету нові сліди можуть з’являтися, а результати догляду — нівелюватися.

Якщо косметика не дає бажаного ефекту, дерматолог може запропонувати рецептурні засоби чи інші методи лікування. Зокрема, для окремих видів пігментації застосовують комбіновані формули з кількома активними компонентами.

Для результату знадобиться терпіння. Гіперпігментація не зникає за кілька днів, помітне покращення може потребувати кількох місяців, а найкращі результати іноді стають очевидними приблизно через пів року. Важливо не перевантажувати шкіру агресивними засобами та не змінювати догляд щотижня в пошуках миттєвого ефекту.

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