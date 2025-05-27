Пілінги влітку: реальна заборона чи просто міф?

Денис Лебедєв - дерматолог-косметолог клініки Lita Plus

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“Сучасна косметологія дозволяє проводити процедури цілий рік. Але з розумінням того, що саме ми робимо, для кого, в якій концентрації — і з яким захистом. Усе, як завжди, впирається не в сезон, а в адекватність підходу”, - говорить косметолог клініки Lita Plus Денис Лебедєв .

Чому “влітку не можна” — не зовсім правда

Головна причина заборони пілінгів улітку — ризик пігментації. Але цей ризик виникає тільки у випадку неправильного типу пілінгу, високої концентрації кислот, відсутності фотозахисту після процедури.

“Можна робити пілінги влітку, якщо розумієш, що саме вводиш у шкіру. У нашій клініці ми проводимо мʼякі, поверхневі варіанти, які не викликають агресивного лущення і не запускають активну регенерацію. Тобто не створюють умови для ускладнень”, — пояснює Денис Лебедєв.

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Які пілінги дійсно дозволені в літній період

Влітку рекомендовані лише щадні пілінги з мінімальною фотосенсибілізацією:

– Мигдальний пілінг — мʼякий, антибактеріальний, не підвищує чутливість до сонця– Молочний пілінг — зволожує, освітлює, добре працює навіть на чутливій шкірі– Фітиновий пілінг — легкий себорегулятор, покращує тон шкіри– Феруловий пілінг — антиоксидантний захист, підсилює ефективність SPF– Ензимні пілінги — не викликають лущення, підходять для регулярного домашнього або кабінетного догляду.

“Я категорично не рекомендую влітку гліколевий, саліциловий (у високих концентраціях), TCA, ретиноєвий пілінги, тому що шкіра після цих процедур стає більш чутливою і може спровокувати гіперпігментацію. Їх треба робити восени” - додає косметолог клініки Lita Plus .

Фототип і УФ-індекс: що ще враховувати

Пілінг влітку можливий не для всіх — і не завжди.

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– Фототип I–II (дуже світла шкіра, рудий або світлий тип) — виключно ензими або мінімальні концентрації, бажано уникати процедур у піковий сезон– Фототип III–IV — дозволено мʼякі пілінги за умови регулярного та якісного захисту– Незалежно від фототипу: захист SPF 50+ — обовʼязковий щодня, не тільки після процедури.

“Клієнти часто вважають, що достатньо один раз нанести SPF після процедури — і все буде добре. Але саме від регулярного, грамотного захисту залежить, буде пігментація чи ні,” — зазначає Денис Лебедєв.

Як виглядає грамотний догляд після пілінгу влітку

Пілінг — навіть наймʼякший — потребує делікатного відновлення. Основні правила:

– Щоденний SPF 50+ широкого спектра (UVA+UVB)– Оновлення крему кожні 2–3 години, особливо надворі– Фізичний захист — капелюхи, сонцезахисні окуляри, тінь– Активне зволоження — сироватки з гіалуроновою кислотою, церамідні креми, пантенол, алантоїн– Виключення агресивних засобів — ретинол, скраби, кислоти щонайменше 3–5 днів– Жодного солярію чи пляжу протягом 2 тижнів після процедури.

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Що можна поєднувати з літніми пілінгами

“Мʼякі літні пілінги чудово комбінуються з базовим доглядом — але з певною затримкою: зволоження обовʼязково — одразу, антиоксиданти через 2–3 дні або за погодженням з лікарем, біоревіталізація та PDRN — через 3–5 днів, легка апаратна косметологія - такі як Aquapure та мікротоки — після загоєння шкіри”, - пояснює косметолг.

Пілінг не повинен бути окремим жестом. Це частина стратегії догляду. І якщо все зробити правильно — навіть влітку шкіра може виглядати краще, ніж у міжсезоння.

Пілінги влітку не заборонені — заборонене ігнорування контексту: фототипу, рівня сонячного випромінювання, типу шкіри і стану барʼєру. Якщо ви хочете зберігати рівний тон, зменшити комедони або покращити текстуру шкіри — це можна робити і влітку.

“Але це має бути за умови, що це буде не інтернет-рекомендація, а індивідуальний протокол під наглядом лікаря. У клініці Lita Plus ми підбираємо не “пілінг, який можна”, а той, який дійсно працює у ваших умовах, з вашою шкірою і з урахуванням сезону. Бо грамотний догляд не має пори року — він має логіку” - коментує Денис Лебедєв.

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