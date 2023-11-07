Щоб не було зморшок і тріщин: пластична хірургиня розповіла, як правильно доглядати за губами

Молодість не вічна, але в разі правильного догляду гарний вигляд можна зберегти надовго. Пластична хірургиня дала поради, які допоможуть запобігти передчасному старінню губ.

Моніка Кіу веде свій ТікТок, який налічує майже 350 тисяч підписників, де ділиться секретами своєї роботи і краси. В одному з відео вона відповіла на запитання підписника та дала свої поради щодо догляду за губами.

Перший і найважливіший крок — це зволоження. Оскільки губи не мають сальних залоз і шкіра тут є тоншою, ніж у тіла, ви маєте подбати про зволоження. Зволожуйте губи за допомогою бальзаму, яких є безліч. Моніка віддає перевагу звичайному вазеліну.

Також не забувайте про щоденний SPF-догляд, адже губи ніжні і потребують захисту від сонця навіть холодної пори року.

Хірургиня каже, що ви можете застосовувати ретинол, але переконайтеся, що ви знайшли хорошу формулу, яку можна застосовувати для зневоднених губ.

Крім того, можете розглянути застосування філерів. Хороший філер не лише додасть об'єму, але й зволожить губи зсередини.

Для запобігання появі тонких зморшок навколо губ не паліть і не пийте з використанням соломинок.

Розгляньте косметичні процедури із застосуванням ботоксу, відновлення поверхні — хімічний пілінг і лазер, мікронідлінг, які добре підійдуть для зони навколо губ.

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