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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Косметологія
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Подарунок, що вміє вгадувати бажання: eCard від BROCARD Новини компаній

Пошук ідеального б’юті-подарунка – це лабіринт із сотнями варіантів, у якому легко загубитися. 

Подарунок, що вміє вгадувати бажання: eCard від BROCARD

Але що, якщо вихід із нього вже знайдено? eCard від BROCARD – сучасна відповідь на вічне питання “Що ж подарувати?”. 

eCard – це справжня перепустка у світ краси та персональних бажань. Легендарний аромат, засіб для бездоганного догляду чи нова палетка тіней для найсміливіших макіяжів – електронний сертифікат відкриває двері до будь-яких модних мрій та бажань.

Чому ще eCard – це ідеальний подарунок?

Він завжди доречний

День матері, випускний племінниці, повернення колеги з декрету або просто бажання зробити приємне – eCard підійде для будь-якої події і має всі шанси стати подарунком, який запам’ятається більше, ніж ви очікували.

Brocard

Brocard

Його можна персоналізувати

Вибирайте дизайн із запропонованих варіантів або завантажуйте власне зображення, щоб зробити подарунок по-справжньому особистим. Номінал від 200 до 25 000 грн – ви самі вирішуєте, чи буде це легкий комплімент, чи щедрий beauty-сюрприз.

Не обмежує у виборі

eCard можна використати для покупок на BROCARD.UA або в мобільному застосунку – на парфуми, косметику, новинки, навіть на акційні товари. Кілька сертифікатів можна легко поєднати або використати з промокодами. Чи варто говорити, що це вигідно та зручно?

Дає час на роздуми

Сертифікат діє цілий рік, тому у його власника буде достатньо часу, щоб знайти саме те, що хочеться. Спокійно, без поспіху, з натхненням та у зручний час. 

Оформлюється легко та швидко

Просто зайдіть на сайт BROCARD.UA або у мобільний застосунок (розділи «Електронний подарунковий сертифікат» або «eCard»), оберіть потрібний дизайн, номінал і вкажіть номер телефону отримувача. Усе – кілька кліків, і ваш подарунок готовий.

Іноді найкращий подарунок – це можливість самій (чи самому) обрати саме те, чого справді хочеться. Без натяків, без «ну я подумала, що тобі підійде», без «є чек, можеш повернути». Просто – свобода вибору. Так чому б не дати тим, кому хочеш зробити приємне, таку свободу вибору з eCard? Вони це точно оцінять!

Дата публікації
Кількість переглядів
28
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