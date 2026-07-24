Подорожі без стресу для шкіри: як змінити догляд під час відпустки

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Про те, як підтримати здоров'я шкіри під час подорожей, розповідає лікарка-дерматовенерологиня, трихологиня, косметологиня Наталія Малик.

Не нехтуйте очищенням

Після переїзду з прохолодного клімату в спекотний шкіра починає активніше виділяти піт і себум. Якщо їх вчасно не видаляти, це може призвести до утворення комедонів і появи висипань.

Саме тому в період подорожей особливо важливо очищувати шкіру двічі на день, ретельно видаляючи залишки сонцезахисних засобів, пилу, поту, декоративної косметики та інших забруднень. Водночас увагу варто приділяти не лише обличчю, а й шиї, зоні декольте та спині — ці ділянки також часто реагують появою запальних елементів.

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Наприклад, для щоденного очищення можна використовувати Cleansing Complex від iS Clinical — легкий гель із центелою азійською, ромашкою, екстрактами цукрової тростини та кори білої верби. Він допомагає ретельно видаляти забруднення і макіяж, не пересушуючи шкіру, а також робить її більш гладкою та м’якою. Засіб підходить для різних типів шкіри, зокрема чутливої.

Підтримуйте природний pH шкіри

Під час зміни клімату та якості води змінюється і стан захисного бар'єру шкіри. Якщо pH зміщується у лужний бік, шкіра швидше втрачає вологу, стає більш сухою, чутливою та схильною до подразнення.

Саме тому після очищення варто використовувати засоби, які допомагають підтримувати фізіологічний pH шкіри та відновлювати її природний баланс. Обираючи догляд для обличчя влітку, звертайте увагу на засоби з компонентами, що підтримують захисний бар'єр і зменшують подразнення. Добре, якщо у складі є ніацинамід, пантенол, цераміди, ектоїн, алое вера або центела азійська — вони допомагають шкірі легше адаптуватися до спеки, сонця та змін клімату.

Наприклад, Stabilizing Repair Cream від Dermalogica створений саме для відновлення захисного бар'єра шкіри та зменшення її чутливості. Завдяки комплексу церамідів, центели азійської та заспокійливих компонентів він допомагає підтримувати комфорт шкіри під час зміни клімату, після тривалих перельотів або інтенсивного перебування на сонці.

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Додайте заспокійливі компоненти

Різкі перепади температур також можуть провокувати почервоніння та підвищену чутливість, особливо у людей із реактивною шкірою або розацеа.

У таких випадках доцільно включити в догляд компоненти із протизапальною дією. Одним із найкраще досліджених інгредієнтів є ніацинамід — форма вітаміну В3, яка допомагає зменшувати почервоніння, зміцнює захисний бар'єр шкіри та сприяє її відновленню після стресу.

Не забувайте про губи

Під час перельотів губи часто страждають навіть більше, ніж шкіра обличчя. Через низьку вологість повітря в салоні літака, вітер, сонце та перепади температур вони швидко втрачають вологу, стають сухими та можуть тріскатися.

Найкращий результат дає саме комплексний догляд, який допомагає не лише зволожувати, а й делікатно очищати, відлущувати, відновлювати та підтримувати захисний бар'єр губ.

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Саме на такому підході базується бренд LIPS ID — функціональний догляд за губами для будь-яких пригод. Бренд, вироблений у Франції, поєднує натуральні компоненти та vegan-формули, пропонуючи комплексний догляд на кожному етапі: від делікатного очищення та ексфоліації до інтенсивного відновлення, захисту й надання губам доглянутого об'єму. Бренд включає заспокійливий бальзам із CBD, скраб для губ, нічну маску, плампер і пілінг-бальзам — засоби, які допомагають підтримувати губи доглянутими, ніжними та зволоженими незалежно від погодних умов чи маршруту подорожі.

Подбайте про зону навколо очей

Тривалі перельоти, недосипання, сухе кондиціоноване повітря та зміна часового поясу особливо помітно позначаються на ніжній шкірі навколо очей. Вона може втрачати вологу, а темні кола, набряки та дрібні зморшки — ставати виразнішими. Тому до косметички для подорожі варто додати спеціальний засіб для цієї зони.

Наприклад, крем-філер навколо очей потрійної дії від Re[Sens] розроблений з урахуванням потреб чутливої та реактивної шкіри. Його формула поєднує філерну форму гіалуронової кислоти, комплекс органічних водоростей, кофеїн, похідні розмарину та екстракти стовбурових клітин ягід годжі. Засіб зволожує і візуально наповнює шкіру, сприяє зменшенню ознак втоми, темних кіл та набряклості, а також підтримує мікроциркуляцію і надає погляду свіжішого й відпочилого вигляду. Крем підходить для щоденного використання і всіх типів шкіри.

Зволоження — головний пріоритет

Під час подорожей шкіра втрачає вологу значно швидше: кондиціоноване повітря в літаку, поїзді чи автомобілі, зміна клімату, тривале перебування на сонці, а також солона морська вода чи хлорована вода басейну посилюють трансепідермальну втрату води.

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Щоб підтримати шкіру, важливо не лише пити достатньо чистої води, а й використовувати багаторівневе зволоження: засоби, які притягують вологу, компоненти, що пом'якшують шкіру, та текстури, які допомагають утримувати її всередині. За потреби зволожувальний крем чи бальзам для губ можна наносити повторно протягом дня, особливо під час тривалих авіаперельотів чи засмаги. А живильні та зволожуючі нічні маски відновлюють шкіру і готують до наступних пригод.

Окремої уваги влітку потребують волосся та шкіра голови. Інтенсивне сонце, морська вода й хлорована вода басейну можуть призводити до сухості, ламкості волосся та подразнення шкіри голови. Тому під час відпочинку варто використовувати засоби із сонцезахисною дією, а після перебування на сонці — догляд, що допомагає відновити волосся та шкіру. Наприклад, для цього підійде лінійка Solenium від Nubea, створена для захисту волосся й шкіри голови під час перебування на сонці та їхнього відновлення після впливу ультрафіолету.

Додайте ароматний акцент

Ще одним зручним продуктом для подорожей можуть стати Hair & Body Mists від Sisters Aroma, які поєднують аромат, легкий догляд і природне сяйво. Місти підходять для тіла та волосся, не обтяжують його, освіжають і залишають витончений ароматний шлейф, а делікатний шиммер красиво підкреслює засмагу. Бренд пропонує чотири аромати-бестселери, кожен з яких передає особливий літній настрій, тож можна обрати варіант відповідно до власних уподобань. Компактний формат 50 мл зручно брати з собою у подорож.

Правильно підібраний догляд допоможе шкірі легше адаптуватися до нових умов, зберегти комфорт, здоровий вигляд і уникнути небажаних реакцій навіть після тривалих подорожей.

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