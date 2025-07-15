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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Косметологія
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

Поговоримо про SPF: скільки саме засобу треба наносити на обличчя

Ми всі знаємо, що SPF — це не тільки для пляжу, але й для щоденного догляду за шкірою. Проте мало хто замислюється, чи правильно ми його наносимо та головне, чи достатньо.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Поговоримо про SPF: скільки саме засобу треба наносити на обличчя

Поговоримо про SPF: скільки саме засобу треба наносити на обличчя / © Credits

Багато людей використовують недостатню кількість SPF-засобу, а це означає, що шкіра залишається майже не захищеною. Дерматологиня Dr. Geeta Yadav пояснює: «Більшість людей просто не наносять достатню кількість SPF. Навіть ті, хто впевнені, що роблять все правильно». За її словами, для ефективного захисту потрібно наносити приблизно 1 ч. л крему на обличчя, шию та вуха. Якщо не хочете користуватися ложкою, є простіший спосіб: дві довжини пальців (вказівного та середнього), заповнені кремом, це мінімальна доза, яка справді захистить шкіру.

Як часто оновлювати SPF

Одна з найбільших помилок — нанести сонцезахист зранку та забути про нього до вечора. Сонцезахисні засоби працюють близько 2 годин, після чого їхня ефективність значно знижується, особливо якщо ви потієте, торкаєтесь обличчя чи плаваєте. Тому:

  • Якщо ви на вулиці чи на пляжі, оновлюйте SPF кожні 2 години.

  • Якщо вдень працюєте в офісі, а на вулицю виходите лише на обід, достатньо нанести зранку, але краще оновити перед виходом на сонце.

Який SPF обрати

Дерматологиня радить щодня користуватись засобом з мінімальним SPF 30, але краще — SPF 50. Ось основні типи:

  • Мінеральні — з оксидом цинку чи діоксидом титану. Підходять для чутливої шкіри.

  • Хімічні — швидко вбираються, не залишають білого сліду, але можуть подразнювати деякі типи шкіри.

  • Тоновані SPF-засоби — чудові для щоденного використання, особливо у місті. Захищають і вирівнюють тон шкіри.

Важливість SPF

УФ-промені — це не лише ризик сонячного опіку. Вони:

  • прискорюють старіння шкіри (зморшки, пігментні плями);

  • викликають втрату пружності;

  • є основним фактором розвитку раку шкіри.

Навіть коли небо похмуре чи ви сидите біля вікна, УФ-промені продовжують проникати у шкіру.

SPF — це не тренд, а найпростіший спосіб зберегти молодість, здоров’я та красу шкіри. І чим раніше ви почнете його правильно використовувати, тим менше доведеться турбуватися про «антивікові» засоби у майбутньому.

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