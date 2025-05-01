Помилка у догляді за шкірою, яку робить більшість із нас / © Credits

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Однак чи дійсно багатошарова рутина догляду — це ключ до ідеальної шкіри, розповіло видання Woman And Home, а також надало просту та чітку відповідь, що до надмірної складності, яка скоріш шкодить більше, ніж допомагає.

У чому суть проблеми

За словами провідної британської дерматологині, докторки Емми Крейторн, найбільша помилка у догляді за шкірою — це ускладнення простого. Люди часто відмовляються від рутин, які реально працюють, на користь нових модних продуктів, реклами чи порад із TikTok. І замість здорової шкіри отримують подразнення, лущення чи навіть погіршення акне. Люди купують засоби, які їм не потрібні чи не підходять за типом шкіри. У результаті — зіпсований шкірний бар’єр і зайві витрати.

Чому «більше» не означає «краще»

Проблема полягає у тому, що ми часто використовуємо занадто багато активних інгредієнтів одночасно — гліколеву кислоту, ретинол, вітамін С, ніацинамід і не замислюємося, як вони поєднуються між собою та чи справді потрібні нашій шкірі. Більшість шкідливих реакцій — результат надмірного догляду.

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Замість того, щоб досягати осяяної шкіри, ми часто стикаємось з:

Порушенням шкірного бар’єра

Почервонінням, свербінням, лущенням

Загостренням акне

Чутливістю до сонця та алергічними реакціями

Повертаємось до основ: «розумний мінімалізм»

Найкраща порада, яку дають дерматологи в усьому світі — дотримуйтесь простої рутини, яка базується на трьох основних кроках:

Очищення — м’який гель або молочко без агресивних ПАР, щоб не пересушувати шкіру. Зволоження — засіб з керамідами, гіалуроновою кислотою чи скваланом для підтримки природного бар’єра. Захист від сонця — щоденний SPF 30–50 навіть у похмурі дні, адже саме УФ-промені №1 причина передчасного старіння та пігментації.

Цікаво знати: регулярне використання SPF знижує ризик появи зморшок на 24% та захищає від появи пігментних плям навіть у міському кліматі.

Як використовувати нові продукти без шкоди

Якщо ви все ж хочете додати новий засіб до своєї рутини (наприклад, сироватку з вітаміном С або ретинол), робіть це поступово:

Вводьте один новий продукт кожні 2–3 тижні, щоб відстежити реакцію шкіри.

Робіть патч-тест на невеликій ділянці шкіри.

Не змішуйте одразу кілька потужних активів — наприклад, ретинол і AHA-кислоти.

Завжди використовуйте SPF уранці, якщо використовуєте активні компоненти вночі.

Шкіра як індикатор здоров’я, а не моди

Згадайте жінок, які ніколи не користувалися сироватками, але мають чудову шкіру — ваша мама, бабуся чи подруга, далекі від Instagram. Їхній секрет простий: послідовність і здоровий глузд, а не повний арсенал б’юті-новинок.

«Вашій шкірі не потрібні десятки засобів. Вона потребує захисту, зволоження і турботи, ” — наголошує докторка Крейторн.

Сучасна б’юті-індустрія часто спокушає нас новими трендами, обіцяє миттєвий ефект. Але істинна краса — у здоровій, збалансованій шкірі. Найкраще, що ви можете зробити — це бути ніжною до себе та не навантажувати шкіру зайвими продуктами.