Помилки, яких ви можете припуститися, коли робите маску для обличчя / © Credits

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На жаль, навіть найкращі маски можуть не дати результатів — або, що гірше, нашкодити — якщо ви допускаєте певні поширені помилки. Видання Real Simple у своїй статті надало поради у догляді, щоб ви могли насолоджуватись не лише ритуалом краси, але й результатом: чистою, гладенькою, осяяною шкірою.

Залишаєте маску на шкірі занадто довго

Маска — не нічний крем. Якщо на упаковці написано «10–15 хвилин», це не просто порада, а попередження. Особливо це стосується:

Глиняних масок, які після висихання починають забирати вологу зі шкіри, викликають сухість і подразнення.

Очищувальних або кислотних масок (з гліколевою, саліциловою кислотою), які можуть призвести до почервоніння, печіння, лущення.

Що робити: завжди дотримуйтесь часу, вказаного на упаковці. Якщо маска починає стягувати чи свербіти — змивайте негайно. А якщо все ж виникла реакція — використайте заспокійливу мазь і тимчасово утримайтесь від певних засобів (ретинолу, кислот, вітаміну С).

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Не очищаєте шкіру перед маскою

Навіщо наносити розкішний догляд на шар пилу, SPF чи макіяжу. Якщо шкіра не очищена, маска просто не проникне глибоко та не подіє.

Що робити: вмийтесь м’яким гелем або пінкою, бажано двічі (особливо якщо маєте макіяж). Потім можна нанести тонік або мінеральну воду, щоб підготувати шкіру до поглинання активних речовин.

Вибираєте маску, яка не підходить вашому типу шкіри

Не всі маски універсальні. Деякі компоненти можуть бути занадто агресивними чи алергенними.

Чутлива шкіра: уникайте масок з кислотами, вугільними компонентами, ретинолом.

Суха шкіра: обирайте маски з гіалуроновою кислотою, гліцерином, алое.

Жирна шкіра: ідеальні маски з глиною, сіркою чи ніацинамідом.

Порада: перед використанням нового засобу проведіть патч-тест на внутрішній стороні руки.

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Не змінюєте маски залежно від сезону

Ваша шкіра змінюється з погодою. Влітку вона жирніша, взимку — зневодненіша.

Влітку: використовуйте маски з активними компонентами (вугілля, кислоти, алое), які очищають і звужують пори.

Взимку: ідеальні зволожувальні кремові чи тканинні маски з оліями, пантенолом, церамідами.

Не зволожуєте шкіру після маски

Маска — лише частина догляду. Якщо ви не «запечатаєте» вологу після процедури, ефект зникне за годину.

Що робити: після зняття маски нанесіть зволожувальний крем або сироватку з бар’єрними інгредієнтами — це допоможе «утримати» всю корисну вологу у шкіри.

Використовуєте маски занадто часто

Навіть найкращий продукт може зашкодити, якщо переборщити. Надмірне використання масок може:

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Порушити природний бар’єр шкіри;

Викликати подразнення чи навіть запалення;

Призвести до зневоднення.

Оптимально: 1–3 рази на тиждень. Орієнтуйтесь на власні відчуття — якщо шкіра стала чутливою чи тьмяною, дайте їй перепочити.

Маска для обличчя — не просто косметичний засіб, а ритуал турботи про себе. І як будь-який ритуал, він потребує уваги до деталей. Вибирайте маски з розумом, дотримуйтесь інструкцій, не перенасичуйте шкіру та завжди слухайте свій внутрішній «дерматологічний інстинкт».