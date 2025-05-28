Потовщені нігті на ногах: як за ними правильно доглядати, стригти та коли варто звертатися до лікаря / © Getty Images

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Потовщений ніготь — це стан, за якого нігтьова пластина стає щільнішою, грубішою, іноді деформованою чи пожовклою. Це може стосуватися одного чи кількох пальців і супроводжуватись іншими симптомами: ламкістю, зміною кольору, болем під час натискання чи дискомфортом під час носінні взуття. Про це розповіло видання Mayo Clinic.

Причини потовщення нігтів

Потовщення нігтів на ногах найчастіше з’являється з віком, але це може бути й симптомом захворювання. Ось найпоширеніші причини:

Природне старіння . З віком ріст нігтів уповільнюється, клітини нігтьової пластини накопичуються та ніготь стає щільнішим.

Грибкова інфекція (оніхомікоз). Це найчастіша медична причина потовщення. Ніготь при цьому стає жовтуватим, ламким, іноді неприємно пахне.

Травми та повторні пошкодження. Тривалий тиск або удари (наприклад, через тісне взуття чи спорт) можуть спричинити мікротравми, які впливають на ріст нігтя.

Псоріаз . Це хронічне аутоімунне захворювання шкіри, яке також може вражати нігті — викликати потовщення, борозни, крихкість.

Поганий кровообіг або цукровий діабет. Порушення обміну речовин, зокрема за діабету, можуть викликати зміни у структурі нігтів.

Як підготувати потовщені нігті до обрізання

Правильна підготовка — запорука безпечного та комфортного підстригання:

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Змочіть ноги у теплій воді на 10–15 хв. Можна додати морську сіль або м’яке мило. Це пом’якшить нігтьову пластину. Добре висушіть ноги, особливо між пальцями. Волога — ідеальне середовище для грибків. Продезінфікуйте інструменти. Перед підстриганням кусачки чи ножиці слід обробити антисептиком.

Порада: якщо ніготь дуже товстий, можна нанести на нього спеціальний кератолітичний крем (з сечовиною чи саліциловою кислотою), який допоможе його розм’якшити.

Як правильно підстригати потовщені нігті

Використовуйте спеціальні кусачки для товстих нігтів. Вони мають потужніші леза та ергономічну ручку. Доступні в аптеках або магазинах медтехніки. Починайте з куточка нігтя. Замість одного великого зрізу, робіть кілька маленьких, прямолінійних надрізів. Уникайте заокруглення країв — це може спричинити вростання. Не стрижіть «під корінь». Залиште 1–2 мм, щоб уникнути пошкодження м’яких тканин.

Згладжування країв

Після обрізання обов’язково обережно підпиляйте нігті пилкою для нігтів або наждачним бруском. Це:

Зніме гострі краї

Запобігатиме зачепленню за шкарпетки чи взуття

Зменшить ризик мікротравм і вростання

Коли не варто обрізати нігті самостійно

У деяких випадках краще довірити догляд за нігтями спеціалісту:

У вас цукровий діабет або поганий кровообіг

Ви маєте знижену чутливість у стопах

Нігті болять, деформуються чи гниють

Ви не впевнені, чи це грибок — потрібна діагностика

Пам’ятайте: навіть невеликий поріз або ранка на стопі у людей з діабетом може призвести до серйозних ускладнень.

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Профілактика

Носіть комфортне взуття — пальці не повинні здавлюватися

Щодня мийте та сушіть ноги

Не ходіть босоніж у громадських місцях (душі, басейни, сауни)

Раз на тиждень перевіряйте стан нігтів

Не використовуйте чужі манікюрні інструменти

Коли звертатися до лікаря

Ніготь продовжує товщати

З’явився біль, набряк, почервоніння

Ніготь почав відділятися чи змінювати колір

Ви підозрюєте грибкову інфекцію — лікар зможе підтвердити це за допомогою аналізу

Потовщені нігті — це не лише косметична проблема, а сигнал, що організм потребує уваги. Правильний догляд за стопами — частина турботи про своє здоров’я та якість життя. І пам’ятайте: здорові ноги — це красива хода, комфортне взуття та впевненість у собі в будь-яку пору року.