Прищі на тілі: основні причини появи та як їх позбутися

Боротьба з прищами — це висипання, які з’являються на тілі: спина, груди, сідниці та навіть інші ділянки шкіри можуть бути схильними до появи прищів і ця проблема часто залишається поза увагою.

Видання Real Simple розповіло, про причини виникнення прищів на тілі та способи їхнього лікування.

Прищі на тілі — це вугрові висипання, які виникають на будь-яких ділянках шкіри, окрім обличчя. Основною причиною їхньої появи є забиті волосяні фолікули, які накопичують відмерлі клітини шкіри та надлишок жиру. У деяких випадках можуть з’являтися великі гнійники чи кісти, які розташовуються глибше під шкірою та можуть бути надзвичайно болючими. Важливо пам’ятати, що такі висипи зазвичай потребують спеціального лікування та не варто їх самостійно видавлювати.

Причини появи прищів на тілі

Висипання на тілі часто виникають у зонах з високою концентрацією сальних залоз, таких як спина, груди та сідниці. Найпоширенішими видами акне на тілі є вугри, механічне акне (через тертя чи тепло), а також грибкові акне, які з’являються через надмірне потовиділення.

Гормональні зміни та стрес. Підвищений рівень стресу чи гормональні зміни можуть стимулювати підвищене вироблення жиру, це призводить до закупорювання пор та розвитку запалень. Найбільше ці фактори впливають на спину та груди, де сальні залози працюють активніше. Піт та інші фактори навколишнього середовища. Механічне акне — це тип висипань, які виникають через тертя шкіри об одяг або інші поверхні, особливо коли тіло пітніє. Наприклад, носіння вузького одягу, спортивного спорядження чи використання неякісних косметичних засобів може сприяти розвитку цієї форми акне. Неправильний догляд за шкірою. Неякісні засоби для догляду за шкірою, які містять агресивні хімічні компоненти чи занадто жирні склади, можуть забивати пори та спричиняти появу прищі. Окрім того, неправильне очищення шкіри, коли не всі забруднення чи залишки косметики видаляються, також може призвести до появи висипань.

Як боротися з прищами на тілі

Регулярний догляд та очищення: один із найефективніших способів запобігти появі прищів на тілі — це правильне очищення шкіри після фізичних навантажень або потовиділення. Використовуйте засоби, які містять саліцилову кислоту чи пероксид бензоїлу, які допомагають очищати пори. Вибір правильного одягу: важливо носити вільний одяг із натуральних матеріалів, таких як бавовна, який дозволяє шкірі дихати та не створює зайвого тертя. Спортивний одяг, який щільно обтискає тіло, має бути виготовлений з тканин які дихають, щоб уникнути появи акне. Обережність з косметикою: обирайте косметичні засоби та лосьйони, які не містять масел та спиртів, щоб зменшити ризик виникнення подразнень. Креми, які не закупорюють пори, допоможуть зберегти чистоту шкіри без утворення нових прищів. Збалансоване харчування: їжа може суттєво впливати на стан шкіри. Зменшення споживання продуктів із високим глікемічним індексом, таких як білий хліб, солодощі та молочні продукти, може допомогти зменшити кількість висипів. Замість цього додайте більше овочів, фруктів, Омега-3 жирних кислот та антиоксидантів, які підтримують здоров’я шкіри. Природні методи лікування: деякі люди можуть зацікавитись природними засобами для лікування прищів на тілі, такими як алое чи чайне дерево. Алое має заспокійливі та протизапальні властивості, а олія чайного дерева здатна знижувати активність бактерій на шкірі та зменшити запалення.

Професійне лікування

Медикаментозне лікування: інколи прищі на тілі потребують медичного втручання. Лікар може призначити антибіотики для знищення бактерій, ретиноїди для очищення пор або гормональні препарати, щоб зменшити вироблення жиру. У разі серйозних запалень лікар може порекомендувати процедури, такі як лазерна терапія чи хімічні пілінги. Спеціалізовані процедури: для важких форм акне на тілі дерматолог може запропонувати такі процедури, як хімічні пілінги, лазерне лікування чи ін'єкції стероїдів для зменшення запалення.

Поради

Знижуйте рівень стресу за допомогою практик усвідомленості чи йоги.

Носіть вільний одяг, щоб шкіра могла дихати.

Регулярно робіть пілінг для видалення відмерлих клітин шкіри, щоб запобігти закупорюванню пор.

Їжте збалансовану їжу, обмежте споживання продуктів, які можуть спричиняти появу висипання, це молочні продукти чи продукти з високим вмістом цукру.

Пам’ятайте, що кожен тип шкіри унікальний та лікування прищів на тілі може потребувати часу. Правильний догляд, вчасне лікування та уникання провокативних факторів допоможуть вам досягти чистої та здорової шкіри. Якщо прищі не проходять або висип збільшується, не соромтесь звернутися до дерматолога для розроблення індивідуального плану лікування.

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