Продукти у догляді за шкірою, які дерматологи називають марною тратою грошей

Видання Real Simple запитало дерматологів, які засоби з вашої косметички можна сміливо викидати. І, чесно кажучи, список вийшов доволі довгим. Іноді найкращий догляд — це простий догляд.

Гелі та лосьйони тільки без запаху. Фраза «без ароматизаторів» не завжди означає «краще». Якщо у вас немає алергії, аромат — не страшно. Запашний гель для душу може бути моментом маленької насолоди. Тож якщо вам подобається аромат ванілі чи деревного мускусу — залишайте.

Тонери та есенції. Тонери — це ностальгія, але користі — мінімум. Сучасні очищувальні засоби залишають шкіру чистою. Те саме стосується есенцій — «це ніби красива пінка на капучино, без реального ефекту.

Креми для шиї та очей. Дерматологи одностайні, ваш звичайний зволожувальний крем чудово працює і під очима, і на шиї. Зазвичай, це ті самі засоби, що й для обличчя, тільки в іншій упаковці.

Антицелюлітні креми та олії від розтяжок. Жоден лосьйон не розтопить жир, а якби міг, ми б у ньому спали. Такі креми можуть зробити шкіру м’якшою, але не прибирають целюліт або розтяжки. Реальний ефект дають тільки час, лазери чи професійні процедури.

Засоби, які «звужують пори». Пори не гаражні двері, які можна закрити. Догляд може зробити їх не такими помітними, але закрити — неможливо. Краще купіть «лагідні» ексфоліанти з кислотами, які справді покращують текстуру шкіри.

Детокс маски. Ваш організм має двох справжніх «детокс героїв» — печінку та нирки. Маски не виводять токсини, але можуть бути приємним спа-ритуалом. Тож користуйтеся ними для релаксу, а не для «очищення від шлаків».

Дорогі креми. Елітна упаковка не робить крем ефективнішим. Краще інвестувати у якісний ретинол, пептиди чи вітамін С, ніж переплачувати за базовий крем з люкс-етикеткою.

Натуральні олійні коктейлі. Те, що натуральне — не означає, що воно добре для шкіри. Отруйний плющ теж натуральний! Ефірні олії часто викликають подразнення та алергії, особливо на чутливій шкірі.

Серветки для зняття макіяжу. Вони лише розмазують залишки макіяжу. Краще — гідрофільна олія чи м’який гель для вмивання.

Ліп-маски на ніч. Якщо ваші губи настільки сухі, що без нічної маски не обійтись — це симптом, а не норма. Краще звернутися до дерматолога, а не колекціонувати баночки.

Скраби для шкіри голови. Ваше волосся — не килим, який треба вибивати. Скальп має власний мікробіом і самостійно регулює баланс. Якщо з’явився свербіж або лущення, це вже питання до лікаря, а не до скрабу.