Прорив у косметології: в Україні презентували новітню технологію омолодження HYDRODROP

В рамках Aesthetic Medicine Congress, який проходив в Києві з 9 по 11 вересня, була презентована революційна косметологічна технологія боротьби з віковими змінами шкіри.

Її автор - українська лікар-дерматолог і фахівець у сфері anti-age медицини Марія Федчук.

У колаборації з міжнародними партнерами-виробниками косметологічних апаратів і пептидних препаратів, фахівцям вдалося створити революційну технологію трансдермальною біомодуляціі, яка ефективно бореться зі старінням.

Технологія трансдермальною біомодуляціі заснована на введенні в шкіру пацієнта пептидів під посиленим тиском (з використанням поршня) кисню. Процедура здійснюється за допомогою спеціально розробленого косметологічного апарату HYDRODROP.

Перші результати клінічних випробувань демонструють вау-ефект. Зокрема, за 3 сеанси шкіра пацієнта стає в буквальному сенсі молодше, за всіма своїми основними характеристиками, на 4-5 років.

За словами Марії Федчук, HYDRODROP - це унікальна технологія, яка народилася завдяки "українським умам" і досвіду кращих виробників косметологічних препаратів в США, Японії, Кореї, Італії та Іспанії. Колаборація професіоналів з різних країн дозволила створити продукт, в рази перевершує за своєю ефективністю і безпеки нині існуючі апарати та методики.

"Ще у 2017 році пептидам в anti-age медицини пророкували великий успіх. Сьогодні без них я, наприклад, не бачу ніякого розвитку з точки зору естетичної медицини. Свою ефективність вони довели на практиці, отримавши незаперечне визнання. Саме тому HYDRODROP теж працює з пептидами. Склади перших двох препаратів створені в лабораторіях США, Японії та Кореї. Робота в цьому напрямку триває, і ще 4 складу ми презентуємо після завершення всіх клінічних випробувань", - розповіла Марія Федчук.

Принцип, який лежить в основі технології трансдермальної біомодуляціі, вперше був використаний для лікування хрящових тканин. Вчені Швейцарії прийшли до висновку, що введення регенеруючих препаратів трансдермально в 8 разів ефективніше, ніж внутрішньовенно.

"А високий тиск подачі регенеруючого складу, в такому випадку препарату з пептидами, разом з найчистішим молекулярним киснем, дозволяє проникати дуже глибоко в тканини", - пояснила Марія Федчук.

Результати перших пацієнтів також були представлені на конференції. Процедура призводить до видимого розгладження зморшок, вирівнюю рельєфу шкіри, поліпшенню її кольору і загального стану. Доктор заінтригувала тим, що апарат удосконалюється і буде у вигляді багатофункціональної системи, інші технології апарату поки в секреті, але як каже фахівець, комплексний підхід дає максимальний результат. У найближчі 2 місяці апгрейд версія вже буде доступна в Україні.

"За 3 процедури, шкіра пацієнтки помолодшала на 4 роки. І мова не тільки про видимі результати. Змінюються всі показники шкіри", - зазначила лікар.

Найголовніше те, що процедура безін'єкційна, безболісна і не вимагає спеціальної реабілітації.

Продукт, як каже Марія Федчук, можна по праву вважати гордістю української естетичної медицини, який безсумнівно зацікавить західні ринки.

Нагадаємо, що сучасна апаратна косметологія, згідно з висновком фахівців, може відстрочити похід до пластичного хірурга на 10-15 років.

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